Especialista dá dicas de como evitar gastos desnecessários na Black Friday

Novembro chegou e, com ele, além de toda expectativa para o 13º salário, férias e as festas de fim de ano, vem também a tão famosa e tradicional Black Friday. A campanha é conhecida pelos grandes descontos e promoções e será realizada no dia 26 de novembro neste ano. Mas diante das tantas ofertas, muitas vezes pode ser difícil resistir à tentação e quem paga o preço é o orçamento doméstico. Por isso é preciso cuidado para não exagerar na dose e acabar virando o ano endividado.

De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Google à consultoria Ipsos, 64% dos brasileiros têm intenção de comprar na Black Friday este ano. Por isso, Felipe Bianchim, gerente financeiro da Sicoob Cocre, dá algumas dicas para que os consumidores prestem atenção na hora de fazer suas compras: “uma das primeiras coisas a se fazer para evitar gastos desnecessários durante o evento é uma lista com os itens que você quer comprar. Separe os produtos que estão na esfera do desejo daqueles que são realmente necessários no momento. Feito isso, faça as contas e defina o valor que poderá gastar dentro do seu orçamento”, orienta Bianchim.

Outra atitude importante a ser feita antes do tão esperado dia é uma ampla consulta de preços. Levante com antecedência os preços médios dos itens que você precisa comprar para ter certeza que os descontos da Black Friday são de fato relevantes. “Há muita gente que aproveita a promoção para vender tudo pela metade do dobro, então fique atento”, reforça o especialista.

Para finalizar as dicas de ouro para que você não seja enganado na Black Friday, o gerente financeiro da Cocre reforça: “o pulo do gato é conter seus impulsos! O mundo não acaba com a Black Friday. Lembre-se que você ainda tem contas para pagar e compromissos para cumprir após a data, então segure o dedinho que coça para clicar em “comprar” e nada de comprometer todo seu orçamento”, finaliza.

SOBRE A COCRE

A Cocre é uma cooperativa de crédito do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob, com mais de 50 anos de história. Além do agronegócio, a instituição oferece soluções financeiras para os setores de comércio, serviços e indústria, além de pessoas físicas, disponibilizando aos cooperados todos os serviços e produtos do sistema bancário nacional e com a fiscalização do Banco Central.

Está presente em 16 municípios, atendendo a cerca de 50 cidades do entorno de Piracicaba, Araras, Charqueada, Chavantes, Cosmópolis, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Sumaré, Serra Negra, Mogi Mirim e Pirassununga, com 21 pontos de atendimento, além da Unidade Administrativa, que fica em Piracicaba. Mais informações no site www.cocre.com.br