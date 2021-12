Estacionamento Digital traz tecnologia por OCR para Zona Azul de Guarulhos

Ads

Por Redação

A Estacionamento Digital, parte da vertical de Smart Cities da multinacional brasileira Valid, inova mais uma vez e implementa a gestão de estacionamento rotativo com veículo de fiscalização equipado com câmeras OCR (Optical Character Recognition).

O OCR é uma tecnologia que permite a captação de imagem e leitura da placa dos veículos que estão estacionados nas vagas rotativas públicas. A principal finalidade deste sistema é identificar, fotografar as placas e indicar a sua localização, com a data e a hora em que o veículo foi monitorado.

Esse formato tecnológico através de OCR tem como retaguarda o software de gerenciamento da Estacionamento Digital, que permite acompanhar todas as movimentações e transações realizadas pelo veículo equipado, levantando dados confiáveis para o monitoramento de toda operação na zona azul da cidade.

O serviço de câmeras OCR funcionará nos mesmos dias e horários de vigência do estacionamento rotativo – segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. As tarifas serão cobradas por períodos de 30 minutos, 1 hora ou 2 horas, lembrando que o tempo máximo de permanência é de 2 horas na vaga. O modelo é válido para carros, motos e veículos de carga e descarga.

No veículo de fiscalização haverá um agente de trânsito municipal que ao constatar uma irregularidade terá autonomia para lavrar o respectivo carro e aplicar as medidas administrativas cabíveis. A infração é classificada como grave, serão registrados 5 pontos no prontuário do infrator e a multa correspondente é de R$ 195,23, com a possibilidade de remoção do veículo.

Segundo Alano Branco, diretor da Estacionamento Digital, este modelo de gestão visa modernizar o sistema com tecnologia de identificação de irregularidades ou infrações, além de permitir que a Prefeitura tenha uma gestão mais segura e transparente, aliada a eficiência e a redução de custos operacionais.

O estacionamento rotativo está diretamente ligado às estratégias de mobilidade urbana e controle viário e possibilita melhor utilização do espaço público, tornando mais justo e democrático o uso das vagas, além de colaborar com o desenvolvimento econômico do comércio local. O executivo ainda destaca que, além de Guarulhos (SP), a solução já foi implementada nas cidades de Joaçaba (SC) e Lages (SC). “Os resultados têm sido muito satisfatórios e nossa estratégia é levar a tecnologia para as outras cidades que temos operações e participar da transformação digital do país”.

