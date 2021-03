Estado mais rico da Índia atingido por maior surto de vírus, leitos hospitalares enchem-se rapidamente

11:50:36

A capital financeira da Índia, Mumbai, enfrenta uma segunda onda de infecções pelo COVID-19 que poderiam sobrecarregar suas instalações de saúde, disseram médicos na sexta-feira, após um aumento diário recorde de casos em seu estado natal Maharashtra.

Novas infecções na Índia aumentaram no dia em mais de três meses, anunciando o retorno de fechamentos de escolas, restrições de compras e outras medidas de combate ao vírus em partes do país mais afetado do mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

Muitos indianos também começaram a questionar a campanha de exportação de vacinas altamente divulgada pelo governo, quando apenas uma fração dos 1,35 bilhões de pessoas do país foram inoculadas.

A Índia doo ou exportou quase 60 milhões de doses, em comparação com 39 milhões de doses dadas em casa desde meados de janeiro. O maior país fabricante de vacinas do mundo quer vacinar 300 milhões de pessoas até agosto, pouco mais de um quinto de sua população.

“Eu não apesar de nossa diplomacia vacina COVID19; mas onde está minha vacina?!” Happymon Jacob, que leciona diplomacia na universidade jawaharlal Nehru de Nova Deli, disse no Twitter. “Por que a farmácia mundial não pode fornecer vacinas aos seus próprios cidadãos?”

As autoridades de Maharashtra estavam reunidas para elaborar diretrizes mais rigorosas para conter a aglomeração, disseram as autoridades, uma vez que uma reabertura por atacado de empresas no mês passado trouxe de volta milhões de pessoas para a rede ferroviária urbana mais movimentada do mundo em Mumbai e para cinemas e shoppings.

O número total de infecções na Índia é de 11,51 milhões, um aumento de 39.726 novos casos de coronavírus na sexta-feira, o maior desde 30 de novembro. Os óbitos subiram de 154 para 159.370, mostraram dados do Ministério da Saúde.

Maharashtra, o principal pilar econômico da Índia, registrou um recorde de 25.833 casos, representando 65% das novas infecções do país nas últimas 24 horas. Os casos da Índia atingiram um pico de quase 100.000 por dia em setembro, caindo continuamente depois disso, mas subindo novamente desde o final do mês passado.

O estado de 112 milhões de pessoas já impôs um bloqueio em alguns distritos e colocou meios-fios em cinemas, hotéis e restaurantes até o fim do mês. As regras foram estabelecidas para endurecer ainda mais em Mumbai com testes obrigatórios para limitar a circulação dentro de shoppings e cinemas, disse um alto funcionário da força-tarefa covid da cidade.

Os bancos também buscavam limitar o pessoal em várias agências da cidade.

‘SEGUNDA ONDA ADEQUADA’

Os médicos culparam o ressurgimento dos casos pela atitude relaxada das pessoas em usar máscaras e outras medidas de distanciamento social, alertando que as enfermarias hospitalares estavam se enchendo rapidamente.

Em outras grandes cidades industriais, incluindo Nagpur e Pune, as instalações COVID-19 também tiveram um aumento acentuado.

“É uma segunda onda adequada”, disse Amit Thadhani, diretor médico dos Hospitais Niramaya, no subúrbio de Mumbai, Panvel.

Ele disse que seu hospital agora tinha mais de 20 pacientes COVID-19 e mais enfermarias estavam sendo adicionadas para gerenciar o fluxo, contra um ou dois pacientes em janeiro.

Um médico do hospital do governo King Edward Memorial, em Mumbai, um dos mais antigos da cidade, disse que “se os casos continuarem a aumentar assim por uma semana ou mais, uma crise é iminente”.

O ministro estadual da Saúde disse ter solicitado 2 milhões de doses de vacina por semana ao governo federal, com o objetivo de vacinar 300 mil pessoas por dia.

“Estamos vacinando agressivamente as pessoas”, disse Rajesh Tope a repórteres.

A capital, Nova Délhi, também relatou um aumento constante de infecções nas últimas duas semanas, levando as autoridades municipais a aumentar sua unidade de imunização para 125.000 doses por dia, de cerca de 40.000.

