ESTAMOS ARRECADANDO BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS

A partir desta segunda-feira (21), nos unimos com um objetivo: fazer o dia das crianças mais feliz. Com a campanha “Doe brinquedos, para criança feliz ”, nossas equipes e parceiros se- mobilizaram para arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado de conservação, que serão doados para instituições sociais que cuidam de jovens e crianças ou para uma comunidade.

A campanha, que acontece até o dia 12 de outubro, terá postos de arrecadação na unidade da Missão Cristolândia Criança em Parceria Com “Missão Luvas de Ouro” (Projeto Emergencial) Localizada na Rua Tabajara 264, Fone 2087-0854 .Guarulhos.

O projeto visa reunir os dois órgãos na realização de grande ação para garantia de direitos, onde além da distribuição de brinquedos.

Essa é uma oportunidade de alegrar as crianças que vivem em vulnerabilidade social e não possuem condições de comprar brinquedos. Além do mais, é uma chance para reutilizar os brinquedos dos filhos, irmãos ou sobrinhos que ainda estão em boas condições, mas estavam esquecidos em uma caixa. Com solidariedade é possível contribuir para a diversão de outra criança. Também vamos garantir cidadania para a instituição ou comunidade escolhida.

