Estrategista empresarial de Indaiatuba estreia canal gratuito voltado aos negócios

Acesso é gratuito e tem o objetivo de ajudar empresários e empreendedores a alcançarem melhores resultados em suas empresas e negócios

Com mais de 3 milhões de pessoas treinadas ao longo de mais de 20 anos de atuação, o estrategista empresarial, treinador emocional e especialista em relacionamento humano, Ivan Maia, lança mais uma importante plataforma para capacitação de pessoas. Trata-se do canal “Negócios Lucrativos”, no YouTube, que é gratuito e tem o objetivo de ajudar empresários e empreendedores a alcançarem melhores resultados em seus negócios.

“Numa época de tanta instabilidade, em que não se pode prever o futuro, a atitude mais sábia é construir o futuro. E fazer isso é perfeitamente possível, pois tudo está na mente do empresário, do gestor e do dono do negócio, seja uma empresa grande, com muitos empregados, uma pequena empresa, comércio, uma prestadora de serviços ou mesmo um empreendimento digital”, diz Ivan Maia.

E gabarito para dar esse treinamento ele tem de sobra. Ivan Maia tem 21 anos de carreira e já treinou mais de 3 milhões de pessoas. Ele atua também na formação de Sucessão Empresarial, Capacitação Humana, Desbloqueio Emocional e desenvolvimento de líderes. Além disso faz mentoria emocional e profissional para alunos de diversos países.

Nesse novo desafio, o especialista busca ajudar os empresários que precisam de apoio devido aos contratempos causados pela pandemia da Covid-19. “Quando conhecemos e observamos os exemplos de quem enfrenta tudo com calma, sabedoria, paciência, flexibilidade e entusiasmo, mantendo a fé e o esforço positivo, nossa mente se abre e temos inspiração, pois entendemos que se outros podem, nós também podemos”, reforça.

OPORTUNIDADE DE OURO

O canal “Negócios Lucrativos” já está no ar e pode ser acessado através do link: Negócios Lucrativos – YouTube. Os vídeos vão ao ar toda terça-feira, quinta-feira e domingo, sempre ao meio dia.

Mais de 38 mil pessoas já se inscreveram no canal para ter acesso aos vídeos, lives e treinamentos exclusivos, que são gratuitos.

Então, inscreva-se no canal “Negócios Lucrativos” para se manter por dentro das dicas, conselhos, ferramentas e casos de empresas que estão crescendo. “É nisso que eu acredito e é isso que vou transmitir para os empresários no meu novo canal”, reforça Ivan Maia.

IVAN MAIA

Ivan Maia é treinador emocional, estrategista empresarial, mentor emocional e NLP Practitioner. Especialista em relacionamento humano e solução de problemas, já treinou mais de 3 milhões de pessoas nos últimos 23 anos. Sua legião de alunos se estende a vários outros países. Já ajudou milhares de pessoas com seu trabalho de capacitação humana, desbloqueio emocional e mentoria emocional.

Conferencista e palestrante internacional, Ivan Maia também é autor dos livros: O CAMINHO DO GUERREIRO INTERIOR (Editora Adonis – 2004), A FINA ARTE DE LIDAR COM PESSOAS (Editora Mundo Digital – 2010) que está na sua 4ª. edição, e O SAMURAI E O GUERREIRO INTERIOR (Editora Luz da Serra – 2020).

