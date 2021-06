Estudo diz que mais igrejas protestantes estão fechando mais do que abrindo, nos EUA

08:53:07

A Lifeway Research, de Nashville, mostrou em um relatório de 2019, bem antes da pandemia que aproximadamente três mil igrejas protestantes foram iniciadas nos EUA, enquanto outras 4.500 igrejas evangélicas foram fechadas.

Com a pandemia, outras igrejas também foram forçadas a fechar em 2020, porém esse número já estava crescendo antes mesmo do coronavírus.

Em 2014, a análise mostrou que 4.000 igrejas protestantes foram abertas no país, enquanto outras 3.700 encerraram.

Além disso, uma pesquisa da Gallup mostrou que em 2020 o número de americanos que são membros formais de igrejas era de 49%, enquanto na primeira amostragem em 1937, a população era de 70%, um declínio alto que começou em 1998.

Declínio contínuo no número de igrejas

Para o diretor executivo da Lifeway Research, Scott McConnell, a número de igrejas implantadas no país diminuiu na última década porque o foco mudou para tentar manter as igrejas abertas funcionando,

O plantador de igrejas Daniel Im, disse que nos últimos anos os pastores têm se hesitado em plantar igrejas, principalmente por o aumento de pastores Boomers se aposentando que precisam de um sucessor.

Dessa forma, é improvável que muitas igrejas sobrevivam, com a falta de membros formais, principalmente por causa da relação com as gerações mais jovens, segundo o editor sênior da Gallup, Jeffrey M. Jones.

Além disso, Jones pontuou que tirando o declínio por parte da pandemia, o decadência contínua das igrejas vão continuar, pois os número de gerações de adultos e jovens que aderem a igreja são muito baixos, fora que os templos vão ficar sem apoio financeiro.