Estudo EAD tem demanda reprimida e aumenta 550% em um ano

Ads

Por Redação

Mudança de mentalidade, uso de tecnologia e pandemia motivaram o aumento

A crise econômica, somada à necessidade de isolamento social na pandemia deu protagonismo a um mercado que já existe há muito tempo, mas que sofria algum tipo de preconceito: o Ensino à Distância. Seja pela qualificação de currículo com cursos ligados à profissão ou pela necessidade de melhorar a capacitação profissional para busca de emprego.

Daniel Pinheiro, CEO e Cofundador da EVERMART, plataforma especializada na distribuição de produtos digitais voltados para o mercado de educação à distância (EAD), revela que houve um aumento de 550% nas vendas de cursos EAD, se compararmos com novembro do ano passado. Se compararmos novembro de 2021 ao mês passado, outubro de 2021, o aumento é de 217%. “Existe uma demanda reprimida de estudantes querendo aprender e quem tinha alguma resistência ao ensino online foi vencido pela pandemia. A pandemia também acelerou o crescimento do uso da tecnologia como meio de aprendizagem. maior mudança é da mentalidade de professores, gestores e alunos ao compreender, por meio do ensino remoto, que a tecnologia é uma aliada da educação de qualidade”.

Daniel revela que os cursos na área de Finanças e negócios estão entre os mais vendidos, seguidos por Saúde e Relacionamento, como refletem todas as pesquisas de mercado.

De acordo com levantamento da EVERMART, São Paulo é o maior consumidor de infoprodutos, como são chamados os cursos de ensino à distância ou qualquer outra informação digital relevante para download ou consumo online, como e-books ou revistas. O Estado representa 19% do mercado, ficando à frente de Minas Gerais, com 9% e Rio de Janeiro com 6%.

ADS

Sobre a Evermart

Plataforma especializada em hospedagem e distribuição de produtos digitais voltados para o mercado de educação à distância (EAD) com apoio de toda a jornada do produtor e melhor experiência do aluno ao menor custo possível no processo: www.evermart.com.br