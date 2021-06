Eu sei o que é amor” – Constance Calçados lança promoção para Dia dos Namorados

Com a aproximação do Dia dos Namorados, nada melhor do que dar à sua parceira um presente que a faça se sentir linda e na moda. E, para ajudar os apaixonados nessa missão, a Constance Calçados está oferecendo uma promoção especial para todos que fizerem uma compra pelo site.

A Closet Inverno 21, reúne as últimas tendências da temporada, como calçados metalizados, correntaria e trançados. Outra característica marcante das novidades, é o conforto e materiais em couro, que já fazem parte do DNA da marca.

A campanha, intitulada “Eu sei o que é o Amor”, oferece para cada cliente um desconto de até 50% para compras por meio do site: www.constance.com.br ou nas unidades físicas. Ademais a rede está realizando ações de frete especiais para todo Brasil. As condições de compra são tão atrativas que todas inclusive vão querer se auto presentear com os produtos lindíssimos da coleção.

Com a premissa de proporcionar uma nova experiência para as mulheres no mercado da moda, a Constance foi criada em 2003 com origem mineira, atuando no segmento de calçados, bolsas e acessórios femininos.