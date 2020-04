//EUA impõem novas regras às exportações para a China para mantê-las longe de suas forças armadas

Rede Gazeta News Guarulhos

(Reuters) – Os Estados Unidos disseram na segunda-feira que vão impor novas restrições às exportações para a China para manter os equipamentos de produção de semicondutores e outras tecnologias longe das forças armadas de Pequim.

18:40:25

FOTO: As bandeiras chinesas e americanas tremulam perto do Bund, antes que a delegação comercial dos EUA encontre seus colegas chineses para conversas em Xangai, China, 30 de julho de 2019. REUTERS / Aly Song

As novas regras exigirão licenças para as empresas americanas venderem certos itens para empresas na China que apóiam as forças armadas, mesmo que os produtos sejam para uso civil. Eles também eliminam uma exceção civil que permite que determinadas tecnologias dos EUA sejam exportadas sem uma licença.

Eles ocorrem quando as relações entre os Estados Unidos e a China se deterioram em meio ao novo surto de coronavírus.

As regras, que foram publicadas para inspeção pública e serão publicadas no Federal Register na terça-feira, podem prejudicar a indústria de semicondutores e as vendas de peças e componentes da aviação civil para a China.

As mudanças, que também expandem o universo de itens que exigem licenças, também afetam a Rússia e a Venezuela, mas o maior impacto será no comércio com a China.

“É importante considerar as ramificações de fazer negócios com países que têm histórico de desvio de mercadorias compradas de empresas americanas para aplicações militares”, disse o secretário de Comércio Wilbur Ross em comunicado.

O advogado comercial de Washington, Kevin Wolf, disse que as mudanças nas regras da China são uma resposta à sua política de fusão civil militar: encontrar pedidos militares para itens civis.

Ele disse que as definições regulatórias de uso e usuário militar são amplas e vão além das compras de entidades como o Exército de Libertação Popular.

Por exemplo, disse Wolf, se uma empresa automobilística na China consertar um veículo militar, ela poderá agora ser um usuário final militar, mesmo que o item exportado seja para outra parte do negócio.

“Um usuário final militar não se limita a organizações militares”, disse Wolf. “Um usuário final militar também é uma empresa civil cujas ações visam apoiar a operação de um item militar”.

A mudança de regra também exige que as empresas dos EUA arquivem declarações para todas as exportações para a China, Rússia e Venezuela, independentemente do valor.

“Obviamente, isso visa dar ao governo dos EUA mais visibilidade sobre os tipos de mercadorias que os exportadores dos EUA enviam para esses países e seus clientes”, disse o advogado de Washington Doug Jacobson.

Outra mudança de regra envolve a eliminação de exceções de licença civil para importadores e cidadãos chineses, bem como para outros países, incluindo Ucrânia e Rússia. As exceções se aplicam a certos circuitos integrados, equipamentos de telecomunicações, radar, computadores de ponta e outros itens.

O governo também publicou uma terceira mudança de regra proposta que forçaria as empresas estrangeiras que transportam certos produtos americanos para a China a buscar aprovação não apenas de seus próprios governos, mas também dos Estados Unidos.

O Departamento de Comércio não conhece o impacto econômico da imposição da licença de reexportação e permitirá que um período de comentários colete informações sobre a alteração proposta, disse um representante.

O senador republicano Ben Sasse apoiou as novas regras, dizendo que o líder chinês Xi Jinping “apagou qualquer luz do dia entre os negócios da China e as forças armadas do Partido Comunista”.

As restrições mais rígidas estão em andamento desde pelo menos o ano passado, mas altas autoridades americanas concordaram em avançar com elas no final de março, como informou a Reuters no início deste mês.

John Neuffer, presidente e executivo-chefe da Associação da Indústria de Semicondutores, disse que a indústria está preocupada com o fato de as regras gerais “expandirem desnecessariamente os controles de exportação de semicondutores e criarem mais incertezas para a nossa indústria durante este período de turbulência econômica global sem precedentes”.