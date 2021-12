“EUA tem um Salvador, e não sou eu”, diz Trump durante culto de Natal

Ads

Ex-presidente dos Estados Unidos exaltou as raízes protestantes do país.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de um culto em celebração ao Natal na Primeira Igreja Batista de Dallas, no Texas.gospelprime

Diante de milhares de cristãos, o ex-presidente elogiou o pastor Robert Jeffress, líder da megaigreja, e também fez elogios sobre o impacto do ministério em todo o país: “O amor nesta sala é incrível”, disse ele.

O ex-presidente americano também disse que o país tem um Salvador e que este não era ele, afirmando ser alguém muito mais alto do que ele.

“Nosso país precisa de um salvador agora. Nosso país tem um Salvador. E não sou eu”, disse o presidente. “É alguém muito mais alto do que eu. Muito mais alto”, continuou.

“A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo mudaram o mundo para sempre. É impossível pensar na vida de nosso próprio país sem a influência de Seu exemplo e ensinamentos. Nossa fundação milagrosa, superando a guerra civil, abolindo a escravidão, derrotando o comunismo e o fascismo, alcançando alturas ilimitadas de ciência e descoberta”, acrescentou.

De acordo com informações do jornalista cristão Todd Starnes, Trump também fez uma citação do Novo Testamento sobre como um “anjo do Senhor apareceu aos pastores humildes e proclamou a razão de nossa alegria de Natal”.

“Pois nasceu hoje, na cidade de Davi, um Salvador que é Cristo o Senhor”, disse o ex-presidente, citando as Escrituras. Em seguida, Trump lamentou que os Estados Unidos tenham caído na escuridão ao longo dos últimos meses, em especial com a complicação da pandemia no país, mas garantiu que há esperança.

Trump lembrou as raízes protestantes dos Estados Unidos, afirmando que o país tornou-se uma grande nação porque por muitos anos seguiram os ensinamentos de Jesus Cristo.

“Nada disso poderia ter acontecido sem Jesus Cristo e seus seguidores e sua igreja – nada disso. Precisamos lembrar que Jesus Cristo é a fonte máxima de nossa força e esperança. E aqui e em todos os lugares e para sempre Jesus Cristo e nós apenas queremos agradecer a todos que acreditam”, finalizou.