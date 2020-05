Rede Gazeta News Guarulhos

O ex-campeão mundial de boxe dos pesos-pesados Evander Holyfield anunciou na quarta-feira (6) que abandonará temporariamente a aposentadoria para participar de diversas lutas beneficentes em prol do combate contra o coronavírus. 21:35:41 “O campeão voltou! Eu gostaria de anunciar que voltarei ao ringue. Lutarei em combates de exibição por uma grande causa”, escreveu em sua conta no Twitter o ex-boxeador americano, de 57 anos.

Holyfield não deu mais detalhes sobre as lutas, mas explicou que elas servirão para promover a campanha #Unite4OurFight, que ajuda profissionais do setor médico que estão na linha de frente do combate contra o coronavírus e oferece apoio mental e educativo para jovens afetados pela pandemia.

Após o anúncio, diversos usuários do Twitter pediram para que Holyfield volte a enfrentar seu histórico desafeto, o ex-campeão Mike Tyson. Os dois pugilistas protagonizaram em 1997 uma das lutas mais memoráveis da história do boxe, na qual Tyson foi desclassificado por arrancar parte da orelha de Holyfield com uma mordida.