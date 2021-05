Ex-pastora faz sucesso com venda de nudes na web

Nos Estados Unidos, a ex-pastora Nikole Mitchell, de Ohio, virou um dos assuntos mais comentados da internet após trocar a Igreja pelo OnlyFans para vender nudes na plataforma.

A ex-pastora chocou a todos ao revelar, em uma entrevista ao podcast ‘Holly Randall Unfiltered’, que na indústria do sexo ela aprendeu mais do que com a religião.

Ela contou que passou cerca de 20 anos se dedicando à igreja, mas após ter três filhos e se divorciar, passou a questionar sobre a sua sexualidade. Depois disso, optou por se tornar stripper no OnlyFans.

Ela garante que isso a transformou em uma mãe melhor, pois agora consegue conversar abertamente com os filhos sobre sexo, relacionamentos, corpos e sobre o que é certo ou errado, algo que ela nunca falava por conta da religião.

“[Nós temos] todos os tipos de conversa, e eu dou ‘ferramentas’ para eles lidarem com todas as situações. Isso é algo que eu nunca tive na idade deles. É muito importante para mim que os meus filhos saibam o que fazer na hora de namorar, como agir nos relacionamentos, no ambiente de trabalho. Quero que levem essas habilidades para a vida, todo mundo precisa disso”, explicou.

Apesar de está lucrando cerca de R$ 560 mil por mês com a venda de nudes no OnlyFans, a ex-pastora diz que refletiu muito sobre o que os filhos vão achar do conteúdo que ela comercializa na web. “Eles talvez tenham vergonha de mim, talvez fiquem com raiva por causa do meu conteúdo na internet, mas pensei em tudo o que você possa imaginar, pensei neles mais de um milhão de vezes”, ressaltou.

Para finalizar, Nikole destacou que, para ela, a igreja é um ambiente completamente tóxico. “Sinto que o trabalho que eu faço na indústria do sexo é muito mais saudável mentalmente do que o ambiente religioso e a mentalidade religiosa com a qual eu cresci. Nenhum ambiente é mais tóxico quando o assunto é sexo, corpos, etc, do que a Igreja. Fazendo um apanhado de tudo, acredito que estou dando para os meus filhos um presente melhor”, acrescentou.