Exclusivo: Saiba a verdade sobre o fim do casamento de Isa Reis

Informações obtidas com exclusividade por uma fonte segura, que conversou com a redação do O Fuxico Gospel, revelou toda a verdade.

A famosa pregadora e bispa Isa Reis está em processo de divórcio do seu “esposo” bispo Geldi Batista.

De acordo com as informações de uma fonte segura, a pregadora tentou até o último momento “salvar” o seu casamento, mas o marido optou pela separação.

A crise no casamento do casal teve início, quando Isa descobriu no celular do esposo trocas de mensagens entre ele e uma jovem, que a bispa trouxe da Bahia para lhe ajudar, enquanto ela se dedicava ao seu ministério.

Segundo a fonte, o casal foi até os bispos que o consagraram e toda a diretoria da igreja para esclarecer o caso, e Geldi negou a todo momento, persuadindo a todos, dizendo que a pregadora não tinha visto “nada comprometedor”. No entanto, a jovem chegou a confessar que trocava mensagens “picantes” com o esposo de Isa.

Mesmo diante da confissão da jovem, Isa decidiu perdoar o marido e lhe dar uma segunda chance, acreditando que o seu casamento seria restaurado, porém, ainda assim, ele pediu o divórcio.

A pregadora descobriu também que a “Igreja Deus que Sara”, fundada por eles, está apenas no nome dele, assim como todos os bens conquistados por ela.

Portanto, o pivô da separação do casal foi esta jovem que Isa trouxe da Bahia para lhe ajudar a cuidar das crianças e da casa.

Ainda de acordo com as informações, o casal está travando uma grande guerra na Justiça, pois Geldi Batista quer ficar até com a guarda dos filhos.

A bispa Isa Reis ainda não se manifestou sobre a separação, mas irá divulgar em breve uma nota para os seus seguidores e admiradores do seu ministério.

