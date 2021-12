Expectativas de 2022 para a Economia e Mercado Financeiro

Ads

Por Redação

O ano de 2022 promete um mar com águas turbulentas no quesito economia e mercado financeiro. A volatilidade vista em 2021 deve permanecer no ano que se aproxima e os motivos já são conhecidos: o rombo fiscal, já “acertado e anunciado” e as eleições presidenciais, já com seus “arranjos e personagens“ em evidência.

“O orçamento para 2022 está fechado com a PEC dos Precatórios para os gastos do ano que vem. O mercado financeiro já precificou considerando uma permanência do atual presidente. Mas, o que o mercado deseja mesmo é um equilíbrio, é que surja uma terceira via, que ocorra um segundo turno nas eleições”, explicou Rodolfo Manfredini, assessor de investimentos da Plátano Investimentos.

Ainda temos muito chão para percorrer até as eleições. E até lá as projeções apontadas pelos especialistas são:

Economia

A desaceleração do crescimento continua e o Brasil permanece com uma dívida elevada, 83% do PIB. A inflação deverá girar entre 5% e 6% e a taxa de juros Selic chegando entre 11% e 12%.

PIB

Antes, a XP acreditava que o PIB pudesse ficar entre 1% e 1,5%. No momento, o PIB está sendo revisado para baixo, com estimativas de que o seu crescimento fique em 0,5%.

“Tudo indica que a economia brasileira andará de lado. Globalmente falando, a situação é melhor mesmo com o surgimento da nova variante Ômicron, pois percebeu-se que com a vacinação em massa a nova cepa não será tão ameaçadora. Tudo indica que a reabertura econômica seguirá e com chances de realinhar a cadeia de suprimentos no segundo semestre. Algo que poderá refletir positivamente para o Brasil, uma vez que o país é um grande exportador de commodities”, comentou o assessor da Plátano.

Mercado Financeiro

A Bolsa Brasileira (B3) é a única das grandes bolsas que fechará 2021 negativamente, por conta do descontrole político e fiscal do momento. A queda no início de dezembro foi em torno de 9,5% com relação ao início do ano.

“Por conta disto, tivemos papéis “descontados” de muitas empresas boas com geração de caixa e boas pagadoras de dividendos. As ações dessas empresas caíram mais do que valem. A contrapartida, diante deste cenário de alta volatilidade, é que surge outro tipo de possibilidade que é a abertura de oportunidade para operações a curto prazo”, sinalizou Manfredini.

A expectativa da XP é que o preço alvo da Ibovespa seja de 123 mil pontos até o final de 2022.

Neste mar turbulento o mercado irá surfar com as ondas estimuladas por agentes externos e internos.

Renda Fixa:

Com a alta dos juros surgem oportunidades na Renda Fixa, para produtos da XP com prazos de 2 e 3 anos, por exemplo. Entre eles, estão o LCA e LCI com rendimentos de 12% ao ano e são produtos que não pagam imposto de renda dentro do prazo de 2 anos. O CRA e CRI de boas empresas também apresentam taxas de rendimentos interessantes.

Renda Variável:

Há espaços para ações de empresas renomadas no exterior. Entre os produtos estão os COEs, que é um investimento de renda fixa atrelado a bolsa, e os BDRs, que são ações de empresas de economia tradicional, que vão se beneficiar mais com a normalização das cadeias de suprimentos globais, que foram muito abaladas pela pandemia.

Internamente também há oportunidades na Renda Variável, o investidor deverá ficar atento em papéis “descontados” de algumas empresas.

“Para 2022 a sugestão é a diversificação. Sempre diversificar dentro de cada categoria. Na Renda Fixa, por exemplo, é verificar as possibilidades no pré-fixado, no pós-fixado, em investimentos atrelados à inflação, em investimentos nos fundos multimercados e em fundos internacionais. Para a Renda Variável fazer a diversificação de setores e empresas”, declarou o especialista da Plátano.