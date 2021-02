Experiência de Guarulhos na gestão de Direitos Humanos atrai Ferraz de Vasconcelos

17:58:56

Na tarde desta quarta-feira (17), a convite do secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, a Prefeitura de Guarulhos recebeu representantes de Ferraz de Vasconcelos para uma visita técnica sobre o funcionamento orgânico da pasta. A administração do município, também pertencente à Grande São Paulo, pretende instalar uma secretaria semelhante para dinamizar o atendimento à população nessa área.

O secretário-adjunto de Direitos Humanos, Martinho Risso, o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, e a chefe de Implantação de Políticas Públicas de Guarulhos, Lígia De Lócco, receberam Bruno Daniel da Silva Oliveira, secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos de Ferraz de Vasconcelos, Rodrigo de Freitas, coordenador executivo de Assistência Social, e assessores daquela cidade.

Para Martinho Risso, essa troca de experiências contribui para o aperfeiçoamento dos serviços que os dois municípios prestam às suas populações. “Pudemos observar que os colegas de Ferraz de Vasconcelos ficaram impressionados com a estrutura encontrada em Guarulhos e que pode ser inspiradora de uma reforma administrativa lá, visando a um aprimoramento dos serviços na área de direitos humanos. Entretanto, nós também encontramos avanços na execução de políticas públicas daquele município, de modo que o intercâmbio – essa troca de experiências técnicas e administrativas – é sempre útil e importante”, comentou.

A comitiva de Ferraz visitou a estrutura da Secretaria de Direitos Humanos, além das quatro subsecretarias instaladas no prédio-sede localizado no bairro do Macedo. Durante a visita, tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de cada uma das subsecretarias, conhecer os servidores e trocar experiências e relatos sobre os trabalhos realizados. Além disso, receberam diversos materiais sobre a estrutura organizacional da secretaria, relatórios de atividades, planejamento, folders e informações gerais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook