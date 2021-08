Ads

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Santos Dumont, localizado na rua Adalberto Bellini, 214, Jardim Bananal, abriga até esta sexta-feira (30) a exposição Mulheres Negras: Abolição, Protagonismo e Resistência, que poderá ser visitada das 8h às 17h.

O conjunto de obras está exposto em alusão ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, e retrata mulheres negras como Dandara, Tereza de Benguela, Carolina Maria de Jesus, Maria Felipa, Mãe Menininha de Gantois, Luiza Mahin, Lélia Gonzales, Sanité Bélair, Victoria Santa Cruz, entre outras que fizeram frente a um sistema opressor, desde a escravização, a abolição tardia e inconclusa, a proclamação da República e o período da ditadura, resgatando histórias, memórias e o protagonismo dessas mulheres em nossa sociedade.

Anderson Guimarães, subsecretário da Igualdade Racial, relata que Tereza de Benguela, assim como outras heroínas negras, teve seu nome esquecido pela historiografia nacional. “Mas, em razão da força do engajamento do movimento de mulheres negras, foi possível resgatar e recontar suas histórias, reconduzindo-as no cenário da história nacional. Por isso nossa homenagem por meio da exposição”.

Serviço

Exposição Mulheres Negras: Abolição, Protagonismo e Resistência

Cras Santos Dumont

De 26 a 30 de julho, das 8h às 17h

Rua Adalberto Bellini, 214, Jardim Bananal

