Eyshila e Ludmila Ferber disponibilizam “Nunca Pare de Lutar” nas plataformas digitais

20:45:23

oi disponibilizado nas plataformas de streaming em áudio e vídeo, o dueto emocionante de Eyshila e Ludmila Ferber na canção “Nunca Parte de Lutar”.

A música é um grande sucesso, composto e interpretado orginalmente por Ludmila. A faixa faz parte do álbum homônimo lançado em 2005, que rendeu grandes hits para a cantora, além de vender mais de 500 mil cópias.

A versão com Eyshila foi registrada durante uma Live da intérprete. E para disponibilizar nas plataformas digitais, a obra foi editada pela produtora Usina Brasil, que deixou o projeto ainda mais profissional. Além dessa canção, foram disponibilizadas as músicas “Tua Graça Me Basta”, “Mais Que Uma Voz” com Weslei Santos e “A Ele a Glória” com Danielle Cristina, que também foram gravadas durante uma transmissão ao vivo.

Assista “Nuna Pare de Lutar”:

Ouça na sua plataforma digital preferida!

