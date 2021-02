Facebook diminuirá exibição de conteúdo político no Brasil

Medida faz parte de um teste que acontecerá em mais dois países nesta semana.

08:10:13

O Facebook, maior rede social do mundo, anunciou nesta quarta-feira (10) que reduzirá a exibição de posts de teor político para uma pequena parcela dos usuários brasileiros. A mesma medida acontecerá em países como Indonésia e Canada. Há planos também para que os Estados Unidos seja incluso nesta lista.

De acordo com Mark Zuckerberg, o objetivo é explorar as formas de apresentar conteúdo político às pessoas que usam a plataforma, mas vem sendo visto por muitos como uma tentativa de censura. Usuários teriam reclamado que política e brigas têm afastado os indivíduos do Facebook.

A plataforma afirma que o conteúdo político representa somente 6% do que as pessoas veem no Facebook nos Estados Unidos e por isso uma tecnologia baseada em machine learning será usada para detectar os posts de teor político que passarão a ter sua distribuição reduzida no feed de usuários.

Os responsáveis pela rede social prometem perguntar aos usuários, depois do teste, se eles gostaram das mudanças e se preferem a mídia menos politizada. Eles dizem que os temas políticos não desaparecerão completamente, mas que faz parte de um teste para agradar os usuários e evitar que sejam bombardeadas por política.

Censura

O fundador da rede social já foi alvo de questionamentos sobre a ação da plataforma em censurar temas políticos relacionados aos conservadores. Durante audiência no Senado dos Estados Unidos, Zuckerberg foi confrontado pelo senador Ted Cruz sobre o tema.

A questão levantada pelo senador o viés ideológico da rede social mais usada do mundo. Ele queria saber se o Facebook tem preferências políticas na condução de seus negócios ou na seleção e demissão de seus funcionários.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook