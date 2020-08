Facebook doa R$ 14 milhões para ajudar pequenas empresas no Brasil

Os empreendedores interessados podem fazer um cadastro no site do Programa de Subsídios para Pequenas Empresas. O Facebook definiu alguns critérios de participação. São eles: o negócio deve ter entre dois e 50 funcionários; estar em funcionamento há mais de um ano; comprovar que foi impactado pela pandemia; e a empresa precisa estar em São Paulo ou Brasília, regiões onde o Facebook tem escritório.

Questionada pelo Tecnoblog, a assessoria do Facebook confirmou que não há chances de o programa atender outras regiões, pois “como o Facebook é uma empresa que tem como foco atender comunidades, se decidiu que seria melhor oferecer a doação às comunidades onde o Facebook tem funcionários”, informou.

Para empreendedores que estão fora de São Paulo e Brasília, o Facebook diz que está oferecendo cursos e treinamentos grátis que visam ajudar pequenas e médias empresas durante a crise.

Neste caso agora só não vale dá o premio para as Grades empresa , como tiveram feito da outra vez, o Facebook , e sua equipa , deram o premio para Grandes empresas Brasileiras , e não deram de fato para quem atende as demanda das periferias.

Nós aqui do Gazeta News de Guarulhos estamos há 13 anos , e fizeram pouco caso de nossa participação , porém agora vocês viram as fragilidades das pequenas empresas com Objetivo outra vez facilitar a demanda para as grandes empresas com fizeram da outra vez. tivemos que fechar afiliais e tudo mais. .