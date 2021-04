Facebook e Instagram alertam sobre informação falsa em post de Bolsonaro

Rede Gazeta News Guarulhos

O Facebook e Instagram colocaram um aviso de “informação falsa” em um vídeo publicado na segunda-feira (26) nos perfis de Jair Bolsonaro. Nas imagens, um homem compara títulos de matérias em português e em espanhol do jornal El País, em relação ao discurso que ele fez no Fórum Econômico Mundial, em 2019, em Davos.

A pessoa do vídeo diz que o título do texto publicado em espanhol afirmava que o presidente brasileiro “animou” os investidores com o discurso. Enquanto, o em português, dizia que Bolsonaro “decepcionou”, com uma fala breve em Davos.

“Se você não lê jornal está sem informação, se lê está desinformado”, escreveu Jair Bolsonaro na legenda do post.

A agência Lupa checou as informações e alertou que o conteúdo é falso, pois, a palavra “animar” em espanhol não tem o mesmo sentido que em português. Sendo assim, animar significa “incitar alguém a tomar uma ação”.

“Dessa forma, difere-se do uso mais corrente no português brasileiro, que é relacionado a ‘transmitir ânimo’, ‘dar vida’ ou ‘estimular’”, explicou a agência. O Facebook e o Instagram alertaram que a informação é falsa na publicação, por mais que o vídeo ainda pode ser assistido por qualquer pessoa.

Dados de Jair Bolsonaro e de ministros do STF estão à venda na internet

Os dados do Presidente da República, Jair Bolsonaro, estão à venda na internet por um valor relativamente baixo perante os danos que podem causar.

Além dele, foram atingidos pelo vazamento 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, além de outros 223 milhões de brasileiros.

Fonte: UOL

