Facebook gastará US$ 5 milhões em repórteres para plataforma de notícias

O Facebook anunciou que irá gastar cerca de US$ 5 milhões pagando jornalistas locais para a sua nova plataforma de publicação. Na quinta-feira (29), a Reuters informou que os jornalistas independentes podem se inscrever para o programa a partir de hoje. A rede social está priorizando repórteres em uma área chamada de “desertos de notícias” para cobrir “negros, indígenas, latinos, asiáticos ou outros públicos de cor”.

A novidade da plataforma de notícia foi dada pelo no mês passado e inclui uma ferramenta de publicação automática que permite que os jornalistas lancem notas informativos e cobrem por assinaturas. Além disso, conta com a integração de recursos existentes, como páginas e grupos do Facebook.

Os acordos do Facebook com jornalistas selecionados será plurianuais e podem ganhar mais dinheiro através das assinaturas. Em comunicado, a plataforma disse que as notícias locais são como parte de uma estratégia mais ampla.

“Como parte do nosso compromisso de incluir escritores locais no lançamento, estamos abrindo um aplicativo hoje para escritores norte-americanos que criam jornalismo de interesse público em suas comunidades que buscam obter acesso a esta nova plataforma e aos serviços que oferecemos para construir um negócio independente”, disse um porta-voz.

Além disso, o Facebook compete com outras plataformas como a Substack, que lançou numa iniciativa de US$ 1 milhão chamada Substack Local em abril, com até 30 repórteres.

Por isso, a rede social de Mark Zuckerberg anunciou um investimento de US$ em notícias locais em 2020 e paga meios de comunicação nacionais para publicar conteúdo em sua plataforma. Nesse contexto, o esforço é de construir algo mais próximo de uma rede interna de notícias, ao invés de trabalhar para grandes veículos.

Fonte: The Verge

