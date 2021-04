Facebook lança teste público de hotline de produtos de Q &A ao vivo

Rede Gazeta News Guarulhos

(Reuters) – O Facebook Inc iniciou testes públicos de um novo aplicativo apelidado de Hotline na quarta-feira, onde os criadores podem falar e responder perguntas ao vivo de uma audiência.

22:36:12

Este produto de Perguntas e Respostas combina áudio com elementos de texto e vídeo e vem à medida que as plataformas de mídia social experimentam uma onda de novos recursos de áudio ao vivo.

O sucesso do aplicativo clubhouse, de apenas um ano, que reportou 10 milhões de usuários ativos semanais, demonstrou o potencial dos serviços de bate-papo em áudio, particularmente durante a pandemia COVID-19.

O Twitter Inc vem testando seu recurso de áudio Spaces e o Facebook também está se metendo com uma oferta de sala de áudio ao vivo dentro de suas Salas de Mensageiro.

A linha direta vem de um pequeno grupo dentro do Facebook, chamado Equipe de Experimentação de Novos Produtos (NPE), que é encarregada de construir pequenos aplicativos de mídia social do zero.

Um porta-voz do Facebook disse que o Hotline era voltado para “especialistas em conhecimento” que poderiam compartilhar dicas de diferentes áreas, como finanças ou saúde. Ela disse que a equipe está explorando como as perguntas dos usuários podem ser “votadas”.

Atualmente, o aplicativo não tem limites de tamanho de audiência. Os anfitriões são capazes de remover perguntas da fila e o Facebook disse que está moderando conteúdo inadequado nesses primeiros testes.

Os eventos de linha direta são gravados automaticamente e os anfitriões recebem cópias das gravações. O porta-voz disse que era muito cedo para dizer como os criadores poderiam ganhar dinheiro com eventos da Linha Direta.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, se juntou recentemente a um evento do Clubhouse para falar sobre a importância da economia dos criadores.

A NPE também está testando o Super, um aplicativo de vídeo onde os usuários podem pagar para encontrar influenciadores, fazer perguntas e capturar uma imagem de ‘selfie’ em eventos ao vivo. A equipe testou anteriormente um aplicativo de chamada de áudio chamado CatchUp, que foi encerrado no ano passado.

O Hotline não é atualmente um aplicativo autônomo e o Facebook disse que está testando diferentes métodos de autenticação para que os usuários possam participar dos eventos através do Twitter, Instagram de propriedade do Facebook ou fornecendo números de telefone.

Reportagem de Elizabeth Culliford; Edição por Karishma Singh

Compartilhe isso: Twitter

Facebook