Famílias da região Pimentas recebem cartões para a compra de alimentos

A Prefeitura de Guarulhos entregou na manhã desta quarta-feira (28) cartões para a compra de mantimentos com o valor de R$ 100 às famílias em extrema vulnerabilidade social referenciadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Nova Cidade, Marcos Freire e Centenário. A entrega foi feita pelo prefeito Guti no ginásio do CEU Pimentas.

“Este cartão é uma forma de complementar o que já entregamos na cesta básica. Com ele, cada família pode escolher exatamente aquilo que é mais importante para seus membros. Durante a pandemia, trata-se de uma iniciativa ainda mais importante para os guarulhenses”, comentou Guti.

Já o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, destacou a importância do protagonismo da família em fazer a compra. “Uma das premissas trabalhadas pela secretaria é a autonomia. A pessoa ir ao mercado e fazer a compra é uma questão de independência e reinserção social”, disse o gestor.

As famílias beneficiadas estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), possuem renda de até R$ 89 per capita e são assistidas pelos Cras.

No início deste mês o Fundo Social de Solidariedade recebeu a doação de 1.850 cartões para a compra de mantimentos da Associação Paulista de Supermercados (Apas), os quais devem ser usados na rede conveniada.

