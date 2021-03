“Fazemos o apelo para que não desçam no feriado”, diz prefeito de Santos

Rede Gazeta News Guarulhos

O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (19) a suspensão da operação descida aos finais de semana no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Com a medida, que passa a valer a partir de hoje (19) e segue até 30 de março, com possibilidade de prorrogação, o governo de São Paulo visa desestimular o aumento do fluxo de veículos rumo às praias durante a fase emergencial do Plano São Paulo. O prefeito de Santos, Rogério Santos, fez apelo para que os paulistanos não desçam para o litoral durante o feriado prolongado.

A suspensão foi publicada no diário oficial desta sexta (19), por meio da Resolução SLT 4. Esta é a primeira vez em 23 anos de concessão do SAI que a operação descida, em que mais faixas das rodovias são disponibilizadas para o tráfego de veículos em direção à Baixada Santista e às cidades do Litoral Sul do estado, é suspensa.

“Queremos reafirmar, com esse cancelamento da operação descida, que quarentena não é férias. Nós faremos de tudo, com apoio dos prefeitos, para desestimular qualquer deslocamento de pessoas para o litoral de São Paulo e para outras cidades turísticas”, afirmou Garcia.

A suspensão vem logo após o decreto do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, desta quinta-feira (18), que adiantou cinco feriados municipais para tentar diminuir o espalhamento do coronavírus na capital, e é resultado de reunião entre o governo e prefeitos das cidades litorâneas para conter o excesso de visitantes.

Na fala durante a coletiva desta sexta, no Palácio dos Bandeirantes, Rogério Santos fez um apelo em nome de todos os prefeitos da baixada santista para as pessoas ficarem em casa: “Também estamos na fase vermelha. Nos números de 14 dias atrás, a baixada santista apresentava o melhor indicador do estado em termos de ocupação de UTI: apenas 44%. Hoje, estamos com 80%. Os hospitais particulares tão pedindo vagas para o SUS”, disse.

Rogério também relembrou que muitos paulistanos descem para o litoral em finais de semana e feriados. “Também solicitamos a medida porque o decreto do município de São Paulo impacta diretamente os municípios da baixada santista, visto o turismo e a característica de muitos terem uma segunda residência na baixada santista”, disse. “Este é o momento de pedir que não venham pra baixada santista, é um apelo que eu faço em nome de todos os prefeitos e agradeço a compreensão de todos”.

O secretário estadual de logística e transportes, João Octaviano Machado Neto, disse que a medida suspensiva foi tomada em conjunto entre a ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), a concessionária Ecovias e representantes dos municípios da Baixada Santista e Litoral Sul. Com isso, será mantida operação normal no SAI, conhecida como 5×5, com três faixas das pistas Sul da Rodovia dos Imigrantes e duas pela Via Anchieta para a descida e três faixas das pistas Norte da Rodovias dos Imigrantes e duas da Via Anchieta para a subida da serra.

“As rodovias são essenciais na logística e no transporte de produtos, por isso elas permanecem abertas, entretanto é nosso dever reforçar o pedido para que a população não faça viagens desnecessárias. Fiquem em casa”, ressalta o secretário.

Fluxo de veículos

Com base em dados de períodos anteriores da pandemia, há a expectativa que de fato o número de veículos que trafegam no SAI diminua com a suspensão da operação descida. A média do movimento de veículos no sistema em fins de semana (somando sexta-feira, sábado, domingo) em 2021 foi de 198 mil veículos na descida e 177 mil na subida. Já nos últimos dois fins de semana (5 a 7 de março e 12 a 14 de março), como efeito das medidas do Plano São Paulo, o movimento reduziu em 35% em relação aos fins de semana anteriores: 130 mil veículos desceram a serra e 115 mil subiram.

