Fazendeiro oferece R$100 mil pela captura de Lázaro

A incansável busca pelo serial killer Lázaro Barbosa, procurado desde a semana passada pelas forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal ganhou um novo ingrediente nesta quarta-feira (16/06). É que um fazendeiro do distrito de Girassol na cidade de Cocalzinho de Goiás, ofereceu uma recompensa no valor de R$ 100 mil reais pela informação que leve a captura do meliante.

Lázaro Barbosa Sousa teria matado no último dia 6 o caseiro da fazenda do proprietário que busca dar dinheiro a quem entregar a cabeça do serial killer. Ele é suspeito de cometer um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, e um quinto em GO, considerado de alta periculosidade. Nesta terça-feira (15), invadiu propriedades rurais da região e fez três pessoas reféns. O indivíduo é investigado ainda por balear outras três pessoas, no último sábado (12/06), em Cocalzinho de Goiás.

A força tarefa para captura do suspeito foi criada assim que a SSPGO tomou conhecimento da ocorrência na região do entorno do Distrito Federal. Os secretários de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, e do DF, Júlio Danilo, estão coordenando os trabalhos. Durante a ação, um policial militar do Estado foi atingido com um tiro de raspão.

