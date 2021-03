Fazendo mais para apoiar criadores no Instagram

12:45:26

Contribuição :@oficialgazetanewsgng

Os criadores sempre estiveram no centro da nossa comunidade. Desde os primeiros dias do Instagram, eles inspiraram pessoas ao redor do mundo com seus talentos, compartilharam suas vidas e construíram suas marcas pessoais do zero.

Sempre nos comprometemos a apoiar criadores à medida que transformam sua paixão em meios de subsistência – porque cada criador é único, isso significa fornecer uma mistura de ferramentas de monetização para ajudar criadores de todos os tamanhos, do emergente ao mais estabelecido.

Dadas as circunstâncias incertas que muitos enfrentam hoje, esse compromisso é mais importante do que nunca. Hoje estamos anunciando novas maneiras de os criadores ganharem dinheiro através do Instagram Live e IGTV.

Introduzindo crachás ao vivo

Durante a crise do COVID-19, vimos pessoas apoiando seus criadores favoritos no Live com comentários, curtidas e doações. Para dar aos fãs outra maneira de participar e mostrar seu amor, estamos introduzindo crachás que os espectadores podem comprar durante um vídeo ao vivo.

Nos últimos meses, vimos os criadores abraçarem o Live de novas maneiras, levando a um aumento de 70% nas visualizações de fevereiro a março. De instrutores de fitness a dançarinos, artistas a chefs, o Live ajudou criadores e empresas a se manterem conectados aos seus seguidores e aproximarem as pessoas. Com crachás, os criadores podem gerar renda a partir do conteúdo que já estão criando.

Crachás aparecerão ao lado do nome de uma pessoa ao longo do vídeo ao vivo. Os fãs que compraram crachás no Live se destacarão nos comentários e desbloquearão recursos adicionais, incluindo colocação na lista de titulares de crachás de um criador e acesso a um coração especial.