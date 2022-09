Feira de Santana lança o primeiro festival gastronômico Sabores do Sertão As inscrições vão até o dia 04 de setembro

Ads

Entre os dias 16 de novembro e 04 de dezembro, a “Princesinha do Sertão” acrescenta ao calendário de atividades do município mais um produto: a realização da primeira edição do Festival Gastronômico Sabores do Sertão.

O projeto é assinado pelo Sebrae, Senac, Sindifeira de Santana, Prefeitura do município e a ACEFS – Associação Comercial e Empresarial da cidade. O Festival é uma iniciativa de valorização da culinária sertaneja e do setor gastronômico de Feira de Santana, bem como o fomento à cadeia produtiva local e fortalecimento das práticas culturais relacionadas à gastronomia, dentre outros objetivos.

O tema

Para esta primeira edição, o tema é “Conexões através da Gastronomia”, uma referência à pluralidade de Feira de Santana e o seu status de entroncamento rodoviário que conecta várias partes da Bahia e do nordeste. A peculiar característica geográfica alçou o município a uma categoria especial de congruência de sabores regionais, estimulada pelo fluxo de pessoas e culturas.

Formato

No Festival serão 3 categorias de participação: prato principal, lanches/petiscos e sobremesas. Poderão se inscrever quaisquer estabelecimentos do Setor de Alimentação Fora do Lar do município, os quais terão a missão de utilizar da criatividade para ofertar receitas que conversem com a culinária sertaneja e com o tema proposto. Para auxiliar no processo, está prevista a oferta de mentorias e palestras aos inscritos sobre temas relevantes ao setor gastronômico, com datas e temas a confirmar.

Atividades de ativação do Festival

Para além da oferta dos pratos nos restaurantes, o Festival prevê ações de promoção do Festival e seus parceiros, com participação livre ao público. Uma das atividades será o Cozinha Show, onde receitas relacionadas ao Festival são preparadas em uma deliciosa aula show com degustação.

Divulgação

O acompanhamento geral das etapas do Festival poderá ser feito através do instagram oficial do evento, @festivalsaboresdosertao.

AGENDA

O que: Festival Sabores do Sertão | Conexões através da Gastronomia

Onde: Feira de Santana, Bahia

Quando: 16 de novembro a 04 de dezembro

Inscrições e regulamento: Link

Data limite de inscrição: 04 de setembro

Instagram: @festivalsaboresdosertao

Realização: Sebrae, Senac, Sindifeira de Santana, Prefeitura de Feira de Santana e ACEFS – Associação Comercial e Empresarial do município.