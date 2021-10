Felipe Neto culpa conservadores por não conseguir patrocinadores

Ads

06:42:54

Nesta terça-feira (28), o youtuber Felipe Neto se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter depois que compartilhou um vídeo de queixa do cancelamento que sofre por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O youtuber afirmou que a pressão dos conservadores “dá resultado”, pois as empresas brasileiras não querem associar a sua marca a ele para evitar boicotes.

“Eles fazem para coibir as pessoas de me apoiarem. E dá resultado. Não tem jeito. Nenhuma marca quer se associar a mim, por exemplo”.

Sem contrato de publicidade

Felipe Neto disse que faz dois anos que não consegue fechar publicidade com empresas, com exceção das Lojas Americanas que ele faz o Show da Black Friday.

ADS

“Tirando a Americanas, que faz o Show da Black Friday, estou há dois anos sem fechar publicidade com empresa que tenha escritório no Brasil. As marcas não querem ter esse feedback desses bolsonaristas. É bizarro!”

Nas redes sociais, os internautas comentaram a fama de Felipe em promover o cancelamento de pessoas que discordam das suas opiniões, e que agora o “mundo girou”.

Nesta terça-feira (28), o youtuber Felipe Neto se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter depois que compartilhou um vídeo de queixa do cancelamento que sofre por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

tuber culpou os bolsonaristas por seu “cancelamento”.