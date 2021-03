Felipe Neto rebate Carlos Bolsonaro: ‘Você não nos amedronta’

Acusado pelo filho do presidente Bolsonaro de ter cometido calúnia em suas redes sociais, Youtuber rebate e diz que não se deixará abalar: ‘nós vamos vencer!’

11:28:24

Em resposta à acusação de calúnia feita por Carlos Bolsonaro nesta quinta-feira (11/03), o youtuber Felipe Neto confirmou no Instagram que o registro da queixa-crime ocorreu. Entretanto, ele garantiu que não se deixará abalar com isso.

“Carlos Bolsonaro abriu queixa-crime contra mim e @brunamarquezine por xingarmos o Presidente. Para divulgar a notícia, ele utilizou uma foto da Bruna nua, num trabalho de dramaturgia, com os seios cobertos por estrelinhas vermelhas, dando a ela uma conotação sexual de maneira rasteira, vergonhosa”, disse

O youtuber ainda mandou um recado para o filho do presidente: “Carlos, um recado pra você: eu enfrento essa articulação do ódio há muito tempo. Você não me amedronta. Não é só a razão que está ao meu lado, mas também mais de 41 milhões de pessoas”.