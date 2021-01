Feriado: 250 mil pessoas devem passar pelas rodoviárias de SP

09:23:22

Entre esta sexta-feira (22) e 26 de janeiro, mais de 250 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelos três terminais rodoviários da capital paulista – Tietê, Barra Funda e Jabaquara -, segundo informações da Socicam, responsável pela gestão dos terminais. No dia 25 de janeiro o aniversário da cidade de São Paulo é celebrado com um feriado.

Os destinos mais procurados incluem as cidades do litoral e interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Durante o período serão 238 carros extras e, caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser disponibilizados.

Segundo a empresa, a retomada do movimento de passageiros depois das medidas restritivas adotadas devido a pandemia do novo coronavírus acontece de forma gradual no transporte rodoviário, já que os terminais da capital, que registraram queda de 93% nos embarques em abril passado, atualmente apresentam redução na casa dos 51%, em comparação com a média mensal.

Para aqueles que decidiram viajar durante o feriado apesar do aumento nos casos de infecção e mortes por covid-19 no estado de São Paulo e da volta de diversas regiões do estado para a Fase Vermelha de restrições para evitar disseminação da doença, a Socicam recomenda o uso de máscaras – que é obrigatório em espaços públicos e privados acessíveis ao público -, atenção aos avisos de distanciamento, lavar as mãos ou usar álcool gel sempre que puder.

Caso apresente algum sintoma da covid-19, a orientação é entrar em contato com a empresa de transporte e remarcar a viagem. A Socicam informou que o passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da sua passagem.

Além dos dispensers de álcool em gel e das lixeiras para o descarte de máscaras, luvas e lenços, a Socicam informou que as superfícies como corrimãos, botões de elevadores e alças de carrinhos de bagagem são desinfetadas frequentemente e os funcionários usam Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Ao menos duas vezes ao dia, as áreas de circulação são higienizadas com produtos desinfetantes homologados pela Anvisa.

Aeroporto

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, deve receber 144.203 passageiros, entre os dias hoje e 26 de janeiro, segundo informações da Infraero. Essa projeção é 52,2% menor em relação ao que foi registrado no feriado do ano passado, quando 301.824 pessoas embarcaram e desembarcaram entre os dias 24 e 28 de janeiro de 2020. Entre as aeronaves, são esperados 1.121 pousos e decolagens no período, número 55% inferior ao realizado em 2020.

A Infraero ressalta que o Aeroporto de Congonhas e os demais aeroportos da empresa tem seguido todos os protocolos de proteção sanitária contra a covid-19, determinados pelos órgãos de saúde, além de contar com uma campanha de orientação divulgada na Rede Infraero (sinalizações, avisos e cartazes).