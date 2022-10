Feriado em Prado Bahia: Praia, Cultura e excelente Gastronomia no Sul do estado

Ads

23:36:33

Encontrar o lugar ideal para aquele feriado entre amigos ou família pode ser uma tarefa desafiadora! Mas se a sua turma ama pegar uma praia com diversas opções de atividades no entorno, Prado é um paraíso no extremo sul da Bahia que pode ser o refúgio ideal para o seu descanso. Junto com Guaratiba, Cumuruxatiba e Corumbau, a viagem até o Prado é garantia de experiências incríveis.

Com 84 km de litoral no total, o município da Costa das Baleias detém as mais belas praias da região. Desde as mais desertas com imponentes falésias e vegetação nativa, das mais calmas com acesso a água doce, e às agitadas no centro da cidade com muitos quiosques e música ao vivo. Inclusive, é em Prado Bahia a primeira praia do Brasil: a Barra do Cahy, onde desemboca o rio de mesmo nome.

Para os amantes do ecoturismo, a região é um prato cheio: visitação aos Recifes de Timbebas, Guaratiba, Itacolomi, Pataxó e Carapeba, passeios pelo rio Jucuruçu e as trilhas no Parque Nacional do Descobrimento estão entre as principais atividades. De julho a outubro pode-se ainda experimentar o espetáculo que é a visita das baleias jubarte. Por sua herança histórica e presença de indígenas Pataxós na região, também é possível o turismo étnico e de experiência nas Aldeias Tibá e do Kaí.

A cena gastronômica é variada e surpreendente: há muitos restaurantes e quiosques com a autêntica cozinha regional e outros com elementos internacionais, além de cafés e deliciosas sorveterias. Todos os anos vários destes estabelecimentos se inscrevem para o tradicionalíssimo Festival Gastronômico e Cultural do Prado, que segue para a sua 16ª edição. O evento deste ano começa no dia 07 de outubro e termina no dia 23 do mesmo mês. Serão 80 pratos e drinks elaborados especialmente para a ocasião, que estão sendo divulgados no instagram @festivalgastronomicodoprado e também podem ser conferidos no site www.festivalprado.com.br. Os estabelecimentos participantes estão por toda cidade e em Guaratiba, Cumuruxatiba e Corumbau. Há ainda as ofertas nos próprios bistrôs de pousadas e hotéis que também prestigiam o evento.

ADS

Onde de hospedar

E por falar em hotéis e pousadas, quem quiser aproveitar das belezas de Prado e seu entorno, há excelentes opções de hospedagem com muito conforto e qualidade do serviço. A apenas 600m do centro da cidade e a 250m da Praia do Novo Prado, temos a Casa de Maria, pousada de charme e clima intimista, com muito verde e decoração rústica, ideal para casais. Reservas no site.

A Pousada Coral de Fogo também é pertinho da praia, a 500m. Dispõe de uma ampla piscina exterior com hidromassagem, deck confortável, bar, sala de televisão e de leitura, além de um belíssimo jardim, e aceita animais de estimação. Reservas neste link. Na Pousada Ponta de Areia, as suítes têm vista para o mar ou jardim, situada na bela Praia do Coqueiral. Possui, dentre outras acomodações, lounge de massagem, café da tarde, deck e espaço de leitura. Informações de reservas aqui.

O Cahy Praia Hotel é uma ótima opção pé na areia, possuindo uma estrutura completa com quiosques, playground, salão de jogos, praia particular e outras acomodações. Reservas no site.

O Hotel Mar & Sol é pé na areia, na Praia do Novo Prado. Alguns dos quartos com vista para o mar. Possui acomodações para famílias e a piscina tem tobogã para crianças. Também aceita pets! Reservas pelo número (73) 99906-1626.

Na Guaratiba, a 15 min do Prado, há o Hotel Residencial do Mirante, localizado em um condomínio e a 300m da praia. Possui estrutura com chalés e comodidades como bar, restaurante, academia, parque infantil, serviço de camareira, dentre outras comodidades. Reservas neste link.

Prado tem muito o que se fazer o ano inteiro, valendo muito a pena a visita também durante as principais festas do município: Réveillon, Carnaval, Prado Moto Rock e São João, além de outras manifestações culturais. Visite!

AGENDA:

O que: 16º Festival Gastronômico e Cultural do Prado – É daqui, é da nossa gente!

Onde: Prado e seus distritos Guaratiba, Cumuruxatiba e Corumbau.

Quando: de 07 a 23 de outubro

Realização: Sebrae, Prefeitura Municipal de Prado e APRHOPE – Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras de Turismo e Estabelecimentos Comerciais.

Correalização: Senac

Apoio: Costa das Baleias e AGET – Associação Guaratiba Empreendedores Turísticos.

Patrocínio: Sicoob, Suzano, Banco do Nordeste, Condomínio Reserva da Barra e Baden Baden.