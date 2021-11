Feriado prolongado começa com frio em São Paulo

Ads

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Seja para quem vai para o litoral paulista ou para quem pretende curtir o feriado prolongado da Proclamação da República na capital, o clima não deve ser favorável e o frio deve prevalecer.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo “os próximos dias devem ser parecidos com esta quinta-feira (11)”, afirmou em nota. De acordo com dados da medição automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana (zona norte de São Paulo), a temperatura máxima nesta quinta não passou de 18,5ºC.

Ainda segundo o órgão municipal, os ventos úmidos que sopram do oceano favorecem o ingresso de umidade o que mantém a maior quantidade de nuvens, os chuviscos e as temperaturas mais baixas para a época do ano. “Apesar do tempo nublado e mais frio, os próximos dias devem ser aproveitáveis, principalmente entre o domingo e a segunda-feira”, completa a nota.

Em São Paulo, a sexta-feira (12) ainda deve começar com tempo encoberto e chuviscos, principalmente no sul da cidade. No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria, mas o céu permanece com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 20°C. Entre o final da tarde e a noite retornam as condições para chuviscos e garoa.

No sábado (13) o céu continua com muita nebulosidade, mas o sol pode aparecer entre muitas nuvens no decorrer do dia. Mesmo assim as temperaturas não sobem muito e os termômetros variam entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 22°C. Não há condições para chuvas significativas, exceto por chuviscos isolados nos bairros mais próximos da Serra do Mar, no extremo sul da capital paulista.

No domingo (14) e na segunda (15), as temperaturas podem subir um pouco mais e ultrapassar os 25ºC. De acordo com a previsão feita pelo Inmet, no domingo o termômetro varia entre mínima de 13ºC e máxima de 28ºC, enquanto no feriado as temperaturas ficam entre 11ºC e 29ºC.

No litoral paulista, as condições não devem ser tão alteradas se comparada a capital paulista. No sul, em Santos, o tempo só deve começar a firmar a partir de domingo. O dia mais quente previsto será na segunda (15), quando os termômetros podem chegar a casa dos 27ºC. Já em Ubatuba, ao norte da costa, a tendência é a mesma com o clima melhorando também entre domingo e segunda. Nestes dias as temperaturas variam com mínima de 11ºC e máxima de 26ºC, segundo o Inmet.