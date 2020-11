Feriado será de chuva em parte do estado de São Paulo

Há risco de novos temporais em áreas do litoral e da região metropolitana. Confira!

Uma mudança no padrão da circulação dos ventos e o deslocamento de uma frente fria estão colaborando para a formação de nuvens muito carregadas sobre o estado de São Paulo. Em várias áreas paulistas, os temporais observados entre a última terça (17) e esta quarta-feira (18) provocaram diversos

Nesta quinta-feira (19), véspera de feriado, o alerta permanece para chuva forte na faixa leste paulista, onde é alto o risco para alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra. No interior do estado, também chove a qualquer hora, mas com fraca a moderada intensidade.

Feriadão com chuva

Na sexta-feira, Dia da Consciência Negra, a chuva continua persistente em toda a faixa leste do estado, inclusive na capital e no litoral.

Agora, se você for daqueles que prefere curtir a calmaria do interior paulista, é bom se preparar para uma sexta-feira de bastante sol. Apenas entre Ribeirão Preto e Franca é que pode chover a partir da tarde.

Já durante o sábado (21), o sol volta a predominar em praticamente todas as áreas de São Paulo. Na capital, o céu ainda fica muito nublado, mas sem chuva. Já na faixa litorânea, ainda chove fraco a qualquer a momento. Nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais, a chuva pode ocorrer em pontos isolados a partir da tarde.

O domingo (22) será quente em várias áreas paulistas, mas tem previsão de chuva isolada em quase todo o estado, principalmente a partir da tarde!

