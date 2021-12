FESTAS DE FINAL DE ANO: NUTRÓLOGA DÁ DICAS PARA MANTER EQUILÍBRIO NAS COMEMORAÇÕES

Ads

Em períodos de confraternizações, ceias de Natal e Ano Novo, é possível comer bem sem cometer excessos

Por uma questão cultural, todas as festas, cerimônias e diversos momentos da vida são marcados por comida farta e cheia de recordações. Todos os anos, as festas de final de ano, confraternizações, encontros de Natal e Reveillón são grandes desafios a todo tipo de dieta.

No ano passado, devido à pandemia da covid-19 ainda sem controle, as reuniões presenciais foram adiadas para evitar aglomerações e maior risco de infecção. Agora em 2021, com a maioria das pessoas vacinadas e a diminuição do número de mortes causadas pelo vírus, os encontros voltaram a acontecer.

Segundo a Dra. Andrea Pereira, médica nutróloga do hospital Albert Einstein, especialista nas áreas de Obesidade e Oncologia, esse é um momento em que todos querem que as mesas estejam cheias de carinho, e isso costuma ser demonstrado por meio de vários tipos de comida.

“Os seres humanos são os únicos animais que comem por vários motivos e a nossa escolha de alimentos baseia-se na religião, biologia, fisiologia, economia, sociologia, marketing e aspectos emocionais. Isso se reflete no nosso dia a dia quando a fome é o menor dos motivos para comermos”, diz a especialista.

Para manter o equilíbrio nessas situações, o que fazer? Fugir das festas? Não, isso não é necessário. O importante é tentar experimentar um pouco de tudo, sem repetições e exageros. Algumas dicas interessantes que a Dra. Andrea deixa são:

Evite ficar o dia todo sem comer antes das festas, porque assim você terá mais fome e tendência a pegar tudo o que é mais calórico primeiro e em maior quantidade Tente colocar no prato verduras, frutas e legumes, junto com os demais alimentos, pois a presença de fibras diminuirá a absorção de gorduras e trará mais saciedade Mantenha-se ativo durante esse período de final de ano: ande de bicicleta, faça uma caminhada. Isso aumentará o seu gasto calórico e o seu metabolismo A bebida alcoólica é calórica, portanto também deve ser consumida com moderação, lembrando que as mulheres são mais suscetíveis aos efeitos do álcool do que os homens Se você não aguentou, comeu tudo e bebeu todas, tente ser mais equilibrado no dia seguinte, dando preferência para hortaliças e frutas, além de comidas menos calóricas Tente convencer a família a cozinhar e compartilhar essa comida feita em casa. Com certeza esses pratos serão mais saudáveis que os produtos industrializados e ultraprocessados Não exagere no sal e no açúcar Havendo muitas sobras de comida, congele e distribua entre todos. Evite querer acabar com tudo no dia seguinte

Muitas pessoas dizem que o importante é se atentar ao que você engorda entre o Ano Novo e o próximo Natal, ou seja, durante o ano todo, e não entre o período de Natal e Ano Novo, porém a perda de peso não é uma tarefa fácil.

“O melhor é não exagerar, porque para voltar ao peso depois será um desafio. Então, aproveite o momento com os seus entes queridos, converse, troque carinho, mas vá para encontrar as pessoas e ser feliz, com equilíbrio e sem exageros para começar 2022 muito bem”, finaliza a nutróloga.

Médica nutróloga, Dra. Andrea Pereira tem Doutorado pela Endocrinologia da UNIFESP em Obesidade e Cirurgia Bariátrica, Pós-Doutorado concluído pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e outro em andamento na Medicina Esportiva da USP. Ela é também médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, além de presidente e cofundadora da ONG Obesidade Brasil.

Dra. Andrea é membro da Comunidade Canadense de Terapia Nutricional. No consultório, atende casos de Nutrologia Esportiva, Geriátrica, Oncológica, Hospitalar, Obesidade, Gestantes e Preventiva.