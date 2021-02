Festival de cinema Na Quebrada tem inscrições abertas até este sábado

10:12:58

Os realizadores de filmes têm até amanhã (6) para se inscrever na primeira edição do Festival de Cinema Na Quebrada, voltado a produções audiovisuais realizadas nas periferias e nas ocupações centrais na cidade de São Paulo.

As inscrições estão abertas para filmes curtas-metragens com duração de, no mínimo, dois minutos e no máximo 25 minutos. Podem participar filmes produzidos na cidade de São Paulo após janeiro de 2017, de qualquer formato, de todos os gêneros e classificações.

Os realizadores podem inscrever seus filmes em três categorias: na mostra Manas, para curtas-metragens realizados por mulheres periféricas, com duração até 25 minutos; Mostra Monas, para curtas-metragens realizados por jovens LGBTQI+ periféricos, com duração de até 25 minutos; ou na mostra Manos, para curtas-metragens realizados por jovens periféricos, com duração de até 25 minutos.

O regulamento integral do festival e as inscrições podem ser acessados na página do evento.

A exibição dos filmes ocorrerá de 1º a 7 de março, em formato 100% online e gratuito na plataforma da Spcine Play, que é patrocinadora do evento junto com a Secretaria Municipal de Cultura e a Prefeitura Municipal de São Paulo.