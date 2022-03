Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro integrará as comemorações de aniversário do Brasil

Ads

20:08 Por/ Carolina Linz Parceiro de Negocios Gazeta News Gng

Hotéis e pousadas já estão se preparando para o aumento do fluxo na cidade. O evento acontece de 12 a 30 de abril.

Abril, como sabemos, é um mês importante para a história do Brasil. Em 2022 comemora-se 522 anos da chegada dos portugueses à Costa Brasileira. Por seu papel histórico, a região de desembarque e adjacências é oficialmente denominada “Costa do Descobrimento” segundo a divisão geopolítica na Bahia.

A Costa do Descobrimento é formada por 8 municípios, e é um dos polos turísticos mais importantes do estado, com destaque para Porto Seguro e seus distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva. O apelo histórico e cultural através de marcos e monumentos junta-se às belas paisagens com praias, falésias, natureza preservada, inclusive com parques nacionais terrestres e marinhos. A região da “Terra Mãe” é um pacote completo para quem procura tranquilidade, descanso e também agitação, com muita música e lazer nas noites baianas.

ADS

Para os amantes da gastronomia, esse pedaço da Bahia também vem crescendo em relevância. Representante do verdadeiro “balaio cultural” que é a culinária brasileira, a região possui 2 festivais gastronômicos já integrados ao calendário da região: o Esquina do Mundo, em Arraial d’Ajuda, e o Raízes de Porto Seguro, que além desses dois destinos também integra Trancoso e Caraíva.

A boa notícia para quem visitará a região nas comemorações de aniversário do Brasil, é que o Festival Raízes acontecerá durante o período, entre 12 e 30 de abril. Além da agenda cultural prevista, turistas e moradores poderão desfrutar de delícias em diversas categorias: prato principal, petiscos, lanches, sobremesas e drinks. Os pratos deverão seguir o tema do Festival para este ano: Cultura, História e Gastronomia.

A partir dessa programação e de olho no aumento de fluxo, a ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e uma das instituições apoiadoras do Festival, prevê um aumento na taxa de ocupação da região no próximo mês, com pousadas, hotéis e operadoras de turismo já se preparando para a movimentação.

O aumento de fluxo durante datas turísticas não é novidade para a Costa do Descobrimento, principalmente após os roadshows promovidos pela Prefeitura Municipal de Porto Seguro e outros parceiros durante os últimos anos, incluindo capacitação para operadores. Segundo o Vice-prefeito e secretário de turismo Paulinho Toa Toa:

“(…)Através da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), inicia neste mês de março uma nova campanha de promoção e divulgação do nosso destino turístico, denominada “Porto Seguro para o mundo”, sem dúvidas é o maior plano de ação que o município já realizou para aumentar a visibilidade do destino (…). Estamos movimentando todo o trade turístico para levar as experiências turísticas disponíveis no município aos workshops e roadshows, desenvolvidos pela SETUR e o trade, e às principais feiras de turismo do mundo, onde o Festival Gastronômico Raízes também será apresentado como produto turístico da nossa região.” O Vice-Prefeito completou ainda: “Temos o maior orgulho por sermos parceiros da Abrasel na criação, em 2021, e realização deste Festival que já está no calendário anual das festividades do Aniversário do Brasil, comemorado na semana de 22 de abril, em Porto Seguro”.

Além da realização da Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa do Descobrimento, a Correalização do Festival é do Sebrae, Senac e Prefeitura de Porto Seguro. O Apoio é da ABIH, Tv Santa Cruz e Sicoob e tem o Patrocínio da Cervejaria Baden Baden.

AGENDA

Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro – 2022 | Gastronomia, História e Cultura.

Onde: Porto Seguro, Trancoso, Arraial d’Ajuda e Caraíva (BA).

Quando: 12 a 30 de abril de 2022.

Realização: Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Correalização: Prefeitura de Porto Seguro através da Secretaria Municipal de Turismo, Sebrae e Senac.

Apoio Institucional: ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, TV Santa Cruz e Sicoob.

Patrocínio: Cervejaria Baden Baden