O Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro começou no dia 30 de junho e encerrou sua programação oficial no dia 17 de julho. Com a proposta de resgatar as raízes da culinária indígena da região, o evento revelou-se um sucesso dentro do município e também nos distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva, o que estimulou os restaurantes participantes a decidirem prorrogar a oferta dos pratos inscritos até o dia 30 deste mês.

Ao todo participaram 60 estabelecimentos com mais de 90 pratos, integrando uma cadeia de outros eventos que vem cada vez mais consolidando Porto Seguro e região como destino gastronômico nacional. O evento é de Realização da Abrasel, correalização do SEBRAE, SENAC e Prefeitura Municipal de Porto Seguro, com o apoio da Tv Santa Cruz, Sicoob e Veracel. Para além dos pratos, a programação do Festival também contou com uma websérie exclusiva, disponível no seu instagram e youtube oficiais.

O sucesso do Festival foi corroborado por membros da comissão organizadora e estabelecimentos participantes. Para Eduardo Oberlaender, proprietário do Maré Beach Bar Restaurant e membro da comissão do Festival, “o evento foi muito bem organizado e foi muito bem pensado, seguindo todas as regulações necessárias por conta da pandemia. A procura foi excelente no restaurante, tivemos movimento 50% maior em comparação a julho de 2019.”

Para Charbel Tauil – CEO do Hotel Solar do Imperador, “o Festival Raízes é diferente de qualquer festival que já aconteceu na cidade de Porto Seguro. Trata-se de um marco para a retomada gastronômica e turística do destino, um marketing para todos os estabelecimentos e para a cidade, além de enaltecer a gastronomia.”

O gerente regional do Sebrae/BA, Alex Brito, ressalta: “o sucesso do festival é um testemunho do poder do coletivo e das parcerias na organização de um evento como este. A decisão dos restaurantes em continuar a oferta mesmo ao fim do festival é um reflexo deste sucesso e revela a sintonia entre as instituições à frente e os empresários. O Sebrae está sempre à disposição para contribuir e no que for possível.”

Alex Di Pasquale, Presidente da Abrasel da Costa do Descobrimento, completou: “estamos muito satisfeitos em relação ao retorno dessa primeira edição do Festival Raízes, todos os estabelecimentos participantes estão manifestando satisfação sobre o retorno do evento, seja em termos de vendas seja de imagem. Com certeza tem coisas pra melhorar, e o nosso foco é isso: nos aprimorar na organização de festivais para atribuir à gastronomia do nosso território a importância que merece. Já na terceira edição do ESQUINA DO MUNDO no Arraial d’Ajuda, teremos várias surpresas!”

O vice-prefeito e Secretário de Turismo de Porto Seguro, Paulinho Toa Toa prestou seus agradecimentos: “quero dar os parabéns a todos envolvidos, a Abrasel pela realização do Festival e pela inauguração da unidade regional Costa do Descobrimento em Porto Seguro, um antigo sonho do setor; ao nosso Prefeito Jânio Natal e toda a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que não mediram esforços e estão fazendo deste o maior festival gastronômico que nossa cidade já realizou. E, também, ao Senac, Sebrae, TV Santa Cruz, SICOOB e Veracel. Afinal, a união tornou possível o sucesso desse festival.”

Paulinho Toa Toa ainda soltou uma novidade: “Esperamos todos para a edição de 2022 que fará parte das comemorações do “22 de abril, Aniversário do Brasil!” Reiterou ainda: “e deixo aqui minha dica: prestigie a gastronomia local, isso movimenta a economia, o turismo e gera renda para nosso povo!”

