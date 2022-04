Festival Gastronômico Sabores de Porto Seguro bate recorde e é o maior do Sul e extremo Sul da Bahia

Ads

Serão 75 pratos e 49 drinks. O evento acontece de 12 a 30 de abril.

A região Sul e Extremo Sul da Bahia é rica em atrativos turísticos. Sua porção litorânea significativa garante uma gama de atividades e paisagens à beira mar: falésias, balneários, parques florestais e marinhos, praias das mais recônditas às mais animadas, cidades agitadas à Vilas pacatas… Opções não faltam para o visitante. Entretanto, um outro segmento tem tomado cada vez mais espaço na agenda da região: os Festivais Gastronômicos.

Municípios como Prado e Teixeira de Freitas realizam a ação há algum tempo, indo para os seus 16ª e 9º Festivais Gastronômicos, respectivamente, enquanto Eunápolis, Porto Seguro e Arraial d’Ajuda realizam os seus festivais mais recentemente – o mais “velho”com 3 edições. Como toda ideia que dá certo, todos os anos os eventos têm se tornado maiores e com mais visibilidade, mobilizando todo o trade turístico local. É nesse contexto que o 2º Festival Raízes de Porto Seguro bateu um recorde de inscrições na sua 2ª edição, que acontecerá de 12 a 30 de abril. É o maior número de pratos registrados para um evento do tipo na região e englobará, além da sede do município, os distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva.

Ao todo, 75 empresas participarão, ofertando 75 pratos e 49 drinks criados a partir do tema “História e Cultura na Gastronomia”. Como conceitos que já se interconectam naturalmente, o tema do Festival por si só já garantiria inúmeras possibilidades para chefs e cozinheiros liberarem a criatividade. Como a região é a mais antiga do Brasil, literalmente figurando nas páginas da história como berço do país e toda a diversidade que nasceu com ele, as possibilidades são ainda maiores.

É nesse contexto que na lista de pratos participantes figuram nomes como “Carta à Pero Vaz de Caminha”, “Canja Imperial”, “A descoberta do Ouro”, “Made in Bahia”, “Aldeia Velha” e até drinks como “Costa do Cacau” e “Carlota Joaquina”. As referências vão além do nome, sendo incutidas na história e/ou modo de fazer da preparação. O evento terá um sabor ainda mais especial considerando que integrará as tradicionais comemorações do aniversário do Brasil que já acontecem no município.

Além do estímulo à cadeia produtiva gastronômica em suas localidades e a parceria entre diversas entidades para realizá-los, o que esses Festivais têm em comum é a atuação do Sebrae na conceitualização à organização desses eventos, com o Marketing e Projeto pela Ori Brazil. No caso do Festival Raízes de Porto Seguro, a realização é da Abrasel, que fundou a sua filial Costa do Descobrimento no ano passado, um marco para o setor da região. A Correalização do Festival é do Sebrae, Senac e Prefeitura de Porto Seguro. O Apoio é da ABIH, Tv Santa Cruz e Sicoob e tem o Patrocínio da Cervejaria Baden Baden.

A lista completa de pratos e estabelecimentos participantes pode ser acessada em https://raizesdeportoseguro.com.br/.

AGENDA

Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro – 2022 | Gastronomia, História e Cultura.

Onde: Porto Seguro, Trancoso, Arraial d’Ajuda e Caraíva (BA).

Quando: 12 a 30 de abril de 2022.

Realização: Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Correalização: Prefeitura de Porto Seguro através da Secretaria Municipal de Turismo, Sebrae e Senac.

Apoio Institucional: ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, TV Santa Cruz e Sicoob.

Patrocínio: Cervejaria Baden Baden