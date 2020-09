Iniciativa injetou 2,1 milhões na economia local Festival Sabores do Ceará – Delivery conquista moradores e aquece a economia 14:14:45 O Festival Sabores do Ceará, evento que teve sua primeira edição entre o dia 27 de agosto e 8 de setembro, realizado pelo Sebrae-CE, comemora o seu sucesso que, de tão expressivo, já inspirou outras unidades da federação à também realizarem um festival delivery. Com o tema “Cores e Sabores de Fortaleza”, a iniciativa contou com a participação de 50 restaurantes e um total de 100 pratos elaborados prioritariamente com produtos regionais. Foram mais de 2,1 milhões de vendas injetadas na economia.

Alcir Cardoso, Diretor Técnico do Sebrae afirma que “o festival tende à migrar para todas as regionais do estado do Ceará, fazendo com que mais cidades possam desfrutar de uma atividade propulsora do turismo nos 365 dias do ano e reconhecida internacionalmente: a gastronomia cearense e seus quitutes”. Evelyne Tabosa, Gestora de Turismo do Sebrae, por sua vez, enfatiza a satisfação das casas participantes que tiveram uma lucratividade expressiva em um cenário não favorável de pandemia e dos consumidores que puderam saborear delícias que entraram para a história.

Somente nas redes sociais houveram 718.121 mil impressões sobre o tema com alcance aproximado de 558.220.000 pessoas, além de cerca de R$ 650.000 em mídia espontânea. Para Rafael Braga, CEO da Agência 4 e consultor responsável pelo posicionamento estratégico de marketing do festival, “o fator que mais contribuiu para o sucesso das ações do evento foi a interatividade com os clientes. A conexão direta e abordagem leve e bem-humorada criou uma identidade que favoreceu diretamente as empresas participantes.”

Que venham as próximas edições!

