Filho de Datena é internado com Covid-19: “Não está bem”

11:53:01

José Luiz Datena está preocupado com o filho, José Luiz Datena Júnior, de 33 anos, internado com Covid-19 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com o jornalista, o estado de saúde do caçula piorou na segunda-feira.

“Ele foi o mais cuidadoso de todos. Quando vinha aqui em casa usava máscara e mantinha distância. Há 10 dias pegou Covid. A evolução foi boa e hoje [segunda, 7] ele piorou e está indo para o Sírio Libanês”, disse ele à Rádio Bandeirantes.

“O país tem quase 500 mil mortes e esses caras [políticos] dando esses [maus] exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo, com tanta gente internada?”, indagou.

Ele também falou sobre o estado de saúde de Júnior. “Não está bem. Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira acometida pela Covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível. Claro que meu filho está em um hospital de primeira qualidade, tem muita gente que não têm acesso a isso. Por essas pessoas eu rezo muito para que elas estejam bem”, contou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook