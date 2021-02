Fintech de São Paulo busca por profissionais de tecnologia

13:10:26

A Acqio, fintech de produtos e serviços financeiros, está com mais de 20 posições abertas na área de tecnologia. As oportunidades são para engenheiros de software nos níveis júnior, pleno e sênior.

A empresa procura profissionais com experiência em programação orientada a objeto e desenvolvimento de software com linguagens Java, Javascript, Scala, C#, C++, Python, JReact Native ou Spark.

O trabalho é remoto e, por isso, pessoas de qualquer parte do País podem se inscrever.

Interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]

