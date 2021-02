Flamengo pode se tornar o maior campeão brasileiro? Entenda a polêmica contagem de títulos nacionais

14:51:47

O Flamengo vai enfrentar o São Paulo, no Morumbi, na noite da próxima quinta-feira (25), pela 38ª e derradeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, podendo conquistar mais um troféu nacional. Caso vença o Tricolor, o Rubro-Negro vai erguer mais uma taça da principal liga do país. Mas aí vem a polêmica: o Mais Querido vai ser hepta ou octa? E mais: vai se tornar o maior campeão do Brasil? Entenda abaixo.

Todo esse imbróglio começou em 1987, quando o Flamengo conquistou o Modelo Verde da Copa União (a Série A da época), mas não aceitou participar do cruzamento com o Modelo Amarelo (uma espécie de Série B daquele ano). Com isso, ao não aceitar o cruzamento e consequentemente não entrar em campo contra o Sport – um dos dois vencedores do Modelo Amarelo –, o Rubro-Negro não foi reconhecido pela CBF como o campeão daquele ano.

O Flamengo foi o campeão (não ofícial) da Copa União de 1987.

Além do Flamengo, o Internacional, que foi vice-campeão no Modelo Verde de 1987, também não aceitou o cruzamento com o Modelo Amarelo. Ambos perderam por W.O. Desta forma, o Brasileirão foi decidido entre os campeões do Modelo Amarelo: Sport e Guarani. Com 2 a 1 no agregado, o Leão da Ilha foi considerado campeão nacional pela CBF. O caso, no entanto, não encerrou ali. E até hoje há opiniões e brigas na Justiça.

Em 1987, como lembra o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no UOL Esporte, o Brasil acompanhou a Copa União como o Campeonato Brasileiro, portanto, o Flamengo pode ser considerado campeão legítimo naquele ano.

Com base nisso, e notando que a CBF considerou que o Mais Querido poderia ser chamado de hepta no ano passado, caso seja campeão no Morumbi, o Flamengo poder ser chamado de octacampeão brasileiro.

“A CBF esclarece que, ao longo do processo judicial sobre o Campeonato Brasileiro de 1987, defendeu que o título fosse compartilhado entre Sport Clube do Recife e Clube de Regatas do Flamengo. A decisão judicial determinou que o Sport Clube do Recife fosse considerado o Campeão Brasileiro daquele ano. Sob o ponto de vista esportivo, a CBF, a título de opinião, considera que o Clube de Regatas do Flamengo é merecedor da designação de heptacampeão brasileiro”, publicou a CBF, no ano passado.

O Flamengo pode conquistar o octa no Morumbi.

Mas, com os oito troféus, o Rubro-Negro Carioca vai ser o maior campeão do Brasil? A resposta também não é simples.

Caso vença o São Paulo e conquiste o octa no Brasileirão, o Flamengo vai poder ser considerado o maior campeão nacional desde 1971, superando o hepta do Corinthians. Porém, como a CBF unificou os troféus – Taça Brasil (disputada entre 1959 e 1968) e Taça de Prata/Robertão (1967 e 1970) –, o Palmeiras ainda estaria à frente do Mais Querido, uma vez que tem 10 títulos considerados pela entidade máxima do futebol nacional.

A unificação da Taça Brasil e do Robertão com o Brasileirão, porém, não é tão simples. Em algumas edições da Taça Brasil, por exemplo, alguns campeões precisaram disputar apenas 4 partidas (duas nas semis e duas na final) para erguerem o troféu e isso gera muitos debates. Além disso, a Taça Brasil não contava com os principais clubes do país, mas, sim, com os campeões estaduais e isso também causa conflitos de opiniões.

Pelo octa ou não, o Flamengo quer mais um título nacional.

Portanto, como explicou o jornalista Rodolfo Rodrigues, do UOL Esporte, não é errado falar que o Flamengo vai ser hepta ou octa. E nem que o Rubro-Negro vai ser o maior campeão do país desde 1971. Ou ainda que o Palmeiras é o maior campeão brasileiro desde 1959.

