Flamengo x Inter é o jogo mais importante do Colorado desde a final com o Pachuca?

Sem dúvidas, o próximo jogo do Internacional no Campeonato Brasileiro será decisivo para o futuro do clube. A partida contra o Flamengo no próximo domingo poderá definir o Colorado como campeão brasileiro de 2020 e encerrar o jejum de 41 anos sem erguer essa taça. Por outro lado, o empate ou derrota levariam a decisão para a última rodada, onde o Inter recebe o Corinthians e o Flamengo viaja para enfrentar o São Paulo.

Depois de vencer o Vasco na noite de ontem, em São Januário, o Internacional conseguiu se manter na liderança com um ponto de diferença do vice-líder Flamengo, que venceu o Corinthians no Maracanã. Esses resultados levaram o Inter aos 69 pontos e o Fla aos 68, ou seja, se o Inter vencer o confronto direto se sagrará o campeão do brasileirão 2020. Mas, como o futebol tem suas surpresas, precisamos estar cientes de que um empate ou vitória rubro-negra serão suficientes para fazer com que o campeão seja definido apenas na última rodada.

Em entrevista coletiva após a partida, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, revelou que está, sim, preocupado com a parcialidade da arbitragem durante o campeonato, principalmente no jogo contra o Flamengo:

“Precisamos falar em nome do clube, dizer que não aceitamos este tipo de arbitragem, este tipo de movimento que estamos vendo. Estamos atentos. Essa partida teve elementos extracampo. Quando se tem um pênalti que não existiu e o Cuesta ganha o cartão amarelo. Quando vimos, no outro jogo, um impedimento que me pareceu claro. É a hora da onça beber água, e queremos que o resultado de campo seja justo. Não vamos aceitar interferências externas no campeonato, ele precisa se definir dentro das quatro linhas”, disse.

Apesar de, para muitos, o duelo ser definido como uma final, o técnico Abel Braga afirmou que a rotina será exatamente igual à que tem ocorrido até então:

“Não tem preparação especial, não temos que nos meter nisso (arbitragem). A direção sabe como agir. Não muda nada, ninguém terá temor algum. O corajoso é aquele que pensa que não tem medo. Não temos medo de ninguém”, afirmou Abel.

De qualquer forma, a partida contra o Flamengo será uma das mais importantes dos últimos anos para o clube gaúcho. O jogo pode não definir nada, mas, ao mesmo tempo, poderá definir tudo. O que podemos afirmar é que, sem dúvidas, será um combate que você não poderá perder.

