Fluminense é um dos times mais eficientes do Brasileirão; veja os números

O setor ofensivo do Fluminense passou por altos e baixos ao longo da temporada. Com a perda de peças importantes e a demora para encontrar a melhor formação, o time mostrou no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, na última rodada, que ainda pode melhorar na busca pelo gol. Entretanto, há de se destacar o momento positivo. Desde o início do segundo turno, o Tricolor só passou cinco jogos sem balançar a rede. E mais, apesar de criar pouco, é um dos times mais eficientes deste Campeonato Brasileiro.

Até o início desta 36ª rodada, o Fluminense tinha o sexto melhor ataque do Brasileirão, empatado com Red Bull Bragantino e Ceará, adversário nesta segunda-feira, às 18h, no Castelão. Quem vem na frente são Grêmio (51), São Paulo (54), Internacional e Atlético-MG, empatados (58), e o Flamengo (63) na liderança, quase todos, exceto pelos gaúchos, à frente do Tricolor carioca na tabela de classificação.

Mas o Flu é uma das equipes que melhor aproveitam as oportunidades para marcar os gols. Isso porque o Tricolor é o quarto time que menos precisa de chutes para balançar a rede, com média de 6,4. Internacional (5,2), Santos (6,3), Flamengo (6,4) e Ceará (6,6) completam o ranking. Os números são do “SofaScore”. A média de finalizações por jogo é de nove.

Desde a goleada sofrida por 5 a 0 contra o Corinthians, o Fluminense marcou 10 gols e sofreu apenas três, estabilizando os três setores da equipe. Outros dados interessantes sobre o ataque mostram que, durante o Brasileiro, o Tricolor teve seis gols de pênalti, 36 marcados de dentro da área e 10 de fora, além de nove cabeceios, 18 com a perna esquerda e 19 com a direita.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense encara o Ceará nesta segunda-feira, às 18h, no Castelão. Depois, visita o Santos no domingo, dia 21, às 18h15, e encerra a competição na quinta-feira, 25, contra o Fortaleza, em casa, às 21h30. O Tricolor é o quinto colocado, com 57 pontos.

