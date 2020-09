FOGO DE CHÃO CELEBRA O DIA DO GAÚCHO E DIA DO CLIENTE DURANTE A SEGUNDA SEMANA DE SETEMBRO

No próximo dia 20 de setembro comemora-se o Dia do Gaúcho, homenageando a Revolução Farroupilha. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de um total de 11.400 milhões pessoas nascidas no Estado do Rio Grande do Sul, 1.200 milhão vivem em outros estados brasileiros. Esse dado revela a forte presença dos gaúchos em diferentes regiões do Brasil. Outra data importante do mês é o Dia do Cliente, comemorado dia 15 de setembro.

Em comemoração às ambas ocasiões, os clientes que prestigiarem as unidades brasileiras entre 11/09 e 20/09 receberão um presente especial, uma cortesia exclusiva no valor de R$ 75,00 para ser utilizada até 31/10/20. As regras completas da promoção podem ser conferidas em: www.fogodechao.com.br

“O Fogo de Chão é mundialmente conhecido pelo seu atendimento de excelência e por buscar proporcionar aos visitantes a melhor experiência do autêntico churrasco gaúcho, nosso patrimônio nacional e internacional. Certamente, motivos não faltam para comemorar”, ressalta Paulo Antunes, Diretor de Operações Brasil.

Sobre o Fogo de Chão

O Fogo de Chão é uma dos principais restaurantes do mundo especializado na culinária secular do churrasco brasileiro. Fundado no sul do Brasil em 1979, atualmente existem 54 localidades em todo o Brasil, Estados Unidos, México e Oriente Médio. As unidades oferecem uma ampla variedade de cortes de carnes nobres, além de farta mesa de salada, sobremesas, coquetéis exclusivos e uma carta de vinho premiada. Além da experiência do rodízio completo, os clientes podem optar pelo Fogo Gourmet ou ainda aproveitar a experiência do Bar Fogo, ideal para um Happy Hour.

