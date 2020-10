FOGO DE CHÃO DISPONIBILIZA NOVO CORTE NO RODÍZIO 

13:07:51

Porterhouse, “o Rei dos steaks”, integrará o menu

Internacionalmente reconhecida pela expertise no preparo do autêntico churrasco gaúcho, o Fogo de Chão dá mais um motivo especial para os clientes degustarem o seu tradicional rodízio completo. Trata-se da inclusão do Porterhouse, que possui 2 diferentes cortes, de um lado o extremamente macio Filé Mignon numa porção generosa e, do outro, o delicioso New York Strip. Ambos são assados no próprio osso e temperados apenas com sal marinho para destacar ainda mais seus sabores naturais. A novidade estará disponível por tempo limitado. Conhecido como “o Rei dos steaks”, o Porterhouse é um corte super premium que apresenta a junção perfeita entre suculência, maciez e sabor.

E, para tornar a experiência dos clientes ainda mais completa, o Fogo de Chão estendeu a duração do “All Day Happy Hour” em todas as unidades, com itens no menu a preços especiais como: Chopp Edinger (R$11,00), Caipiroska com Sminorff (R$19,00) e Caipirinha com Cachaça Fogo de Chão (R$19,00).

“O atendimento de excelência já é uma das características marcantes da Fogo de Chão e queremos que os momentos vividos conosco sejam cada vez mais especiais, por isso, sempre incluímos novidades no cardápio, a exemplo do Porterhouse e dos drinks especiais da casa, afirma Paulo Antunes, Country Manager Brasil.

Além de preparar estas novidades especiais para a reabertura das unidades, o Fogo de Chão também implementou o programa 12 Promessas de Segurança que inclui protocolos para proteger a saúde e bem-estar dos clientes e colaboradores da rede.

Mais informações sobre o menu e telefones para reservas estão disponíveis no site: www.fogodechao.com.br

Sobre o Fogo de Chão

O Fogo de Chão é um dos principais restaurantes do mundo especializado na culinária secular do churrasco brasileiro. Fundado no sul do Brasil em 1979, atualmente existem 54 localidades em todo o Brasil, Estados Unidos, México e Oriente Médio. As unidades oferecem uma ampla variedade de cortes de carnes nobres, além de farta mesa de salada, sobremesas, coquetéis exclusivos e uma carta de vinho premiada. Além da experiência do rodízio completo, os clientes podem optar pelo Fogo Gourmet ou ainda aproveitar a experiência do Bar Fogo, ideal para um Happy Hour.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook