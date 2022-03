Fogo de Chão se torna uma grande opção para realização de eventos

Ads

O segmento de eventos e feiras, um dos mais prejudicados pela pandemia de Covid-19, começa a apresentar sinais positivos. As medidas preventivas contra o novo Coronavírus atingiram 97% das atividades do setor, que é responsável por 4,32% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. A retomada gradual da economia, a flexibilização das restrições e o avanço da vacinação trazem otimismo às empresas da área – que movimentam R$ 270 bilhões por ano.

A União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe) prevê um calendário com mais de 700 eventos para 2022 e a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) acredita que o segmento volte a operar com 50% da oferta regular do mercado nos próximos meses.

Atento a essa mudança de cenário e ciente de que a gastronomia sempre esteve intimamente ligada ao universo dos eventos, o Fogo de Chão, referência internacional em qualidade e atendimento, já está recebendo um aumento de reservas para reuniões corporativas e também para eventos sociais como casamentos, pois a praticidade de sua operação e ambiente agradável tornaram-se grandes diferenciais para a escolha do cliente. “O objetivo é proporcionar uma experiência exclusiva e repleta de boas memórias”, afirma Paulo Antunes, Country Manager Brasil.

Com estrutura completa, todas as unidades são totalmente climatizadas e possuem isolamento acústico, geradores de energia e equipamentos multimídia. As mesas podem ser adaptadas em diversos formatos e, caso necessário, é disponibilizado Datashow, internet, além de outros equipamentos mediante solicitação.

Um grande diferencial da rede é o menu, que pode ser adaptado de acordo com a necessidade do cliente, sendo o carro-chefe o rodízio completo, composto por 18 diferentes cortes, entre eles, as opções clássicas e também as nobres, como Picanha, Bife Ancho, Costela Premium, Cordeiro e Pernil de Cordeiro. Para acompanhar, uma vasta mesa de saladas livre que inclui uma seleção de queijos importados.

Aos que preferirem, há a opção do Bar Fogo, neste cardápio especial para o horário de Happy Hour, além do Hambúrguer de Picanha e de petiscos como Dadinho de Tapioca, Polenta Frita e Mix de Pastéis, outras opções também merecem destaque como os Brioches de Frango Apimentado e Costela. Ambos são servidos bem caprichados e apresentam um delicado sabor logo na primeira mordida. Aos que preferirem degustar um dos cortes do tradicional rodízio, a pedida é a Tábua de Picanha Fatiada, servida com farofa. Para acompanhar, os Chopps Erdinger e Paulistânia ou a famosa

Caipirinha preparada com Cachaça Fogo de Chão, premiada com a medalha “Prata” no “Concurso Mundial de Bruxelas Edição Brasil.