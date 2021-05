Foguete chinês deve cair na Terra neste final de semana

Rede Gazeta News Guarulhos

17:51:53

O foguete chinês “Long March 5B”, que levou o primeiro módulo da estação espacial do país asiático, está sem nenhum controle e deve cair na Terra neste final de semana.

Os destroços do foguete fazem parte do primeiro estágio, que tem por volta de 30 metros de comprimento e quase 200 toneladas.

Apesar de saber que o foguete está caindo descontroladamente, ainda não há informações sobre o local exato da queda. O site especializado Aerospace apontou que os detritos poderão voltar para a Terra no sábado (8), na região oeste dos Estados Unidos.

Já os dados levantados pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) e fornecidos pelo site “Space-Track.org”, indicam que o foguete poderá cair no domingo (9).

O astrofísico italiano Gianluca Masi, um dos líderes do projeto Telescópio Virtual, conseguiu tirar a primeira foto do “Long March 5B”. A imagem foi obtida graças a um dos telescópios robóticos instalados em Ceccano, na província de Frosinone.

“O instrumento apontou o foguete e o perseguiu entre as estrelas, enquanto se movia com muita rapidez. É um entulho gigante, mas é improvável que cause graves danos”, declarou Masi.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, informou nesta sexta-feira (7) que as chances dos destroços do foguete causarem algum grave dano na Terra são “extremamente baixas”.

O “Long March 5B”, que continha o módulo central “Tianhe”, foi lançado de Wenchang, na província de Hainan, no dia 29 de abril.

A estrutura levada pelo foguete será o centro de controle da Estação Espacial Chinesa, prevista para entrar em funcionamento em 2022. (ANSA).

