Forças de segurança de Guarulhos vão coibir descumprimentos da fase vermelha do Plano São Paulo

21:02:05

Em reunião convocada pelo prefeito Guti na tarde desta sexta-feira (5), representantes das forças de segurança municipal, estadual e federal que atuam em Guarulhos definiram as ações estratégicas para coibir possíveis descumprimentos das regras impostas para a fase vermelha do Plano São Paulo, que entram em vigor a partir da 0h deste sábado (6). O trabalho conjunto visa a atuar nos mais diferentes bairros da cidade com ações ostensivas, tentando prevenir aglomerações em áreas comerciais e também em festas clandestinas.

“Estamos vivendo um dos momentos mais críticos desta pandemia. Não podemos admitir que alguns grupos descumpram as regras que têm como principal objetivo preservar a vida da população. Não gostaríamos de punir ninguém, mas as forças de segurança agirão com a energia necessária para evitar aglomerações, tanto em áreas comerciais como em atividades clandestinas”, disse Guti. Participaram da reunião representantes das polícias Civil, Militar, Rodoviária Estadual, Rodoviária Federal e Guarda Civil Municipal, além das secretarias municipais de Governo, Segurança Pública, Desenvolvimento Urbano, Saúde, Transportes e Mobilidade Urbana e a Chefia de Gabinete.

As ações conjuntas terão início ao longo deste sábado com fiscalizações no comércio de rua de diferentes bairros. No período noturno, ocorrerão ações de bloqueio em diferentes regiões, com forte atuação da Polícia Militar. Setores de inteligência da segurança pública já realizam varredura nas redes sociais para identificar locais onde podem ocorrer festas clandestinas. Também haverá incursões nas rodovias que atravessam o município, da parte das polícias rodoviárias (Estadual e Federal) com abordagem em automóveis que possam estar transportando passageiros para esse tipo de evento.

A GCM dará apoio às ações, principalmente naquelas que envolvem a fiscalização por parte da SDU e da Vigilância Sanitária Municipal. A Polícia Civil irá reforçar a atuação nos distritos policiais que mantêm plantões no final de semana (1º, 2º, 4º e 7º) a fim de agilizar as possíveis autuações, que podem ser registradas.

Guti deixou claro que o principal objetivo das ações é conscientizar a população a não participar de eventos que gerem aglomerações. “Esperamos que não seja preciso punir ninguém, mas é necessário que as forças de segurança ajam com rigor neste momento. Muita gente ainda não entendeu que o simples fato de participar de uma balada pode decretar a morte de um ente querido”, finalizou.

