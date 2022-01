Franklin Graham: microchip como passaporte de vacina traz alerta sobre marca da besta

Ads

Franklin Graham não acredita que o implante de chip para “passaporte de vacina”, desenvolvido por uma empresa sueca, seja a marca da besta descrita na Bíblia, mas alerta para o que tal tecnologia pode trazer no futuro.

O pastor compartilhou uma declaração no Facebook, comentando sobre a notícia recente de que muitos suecos estão implantando microchips do tamanho de um grão de arroz sob a pele, armazenando informações do passaporte da vacina COVID-19 e outros dados pessoais.gospelmais

Muitos usuários das redes sociais especularam se esses microchips poderiam ser a “marca da besta” descrita no livro do Apocalipse, e o pastor afirmou que é preciso ter uma visão mais ampla do tema.

“A Bíblia nos diz que no fim dos tempos haverá um único sistema mundial”, escreveu Graham. “Apocalipse 13: 16-17 diz: ‘Também faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, tanto livres como escravos, sejam marcados na mão direita ou na testa, de modo que ninguém pode comprar ou vender a menos que tenha a marca’”.

“No momento, uma empresa sueca desenvolveu um chip de ‘passaporte sanitário’ que é implantado sob a pele e pode ser escaneado. Pode ser necessário entrar em restaurantes ou empresas, voar comercialmente, etc”, continuou ele. “Pessoalmente, não acho que esse chip em particular seja a marca da qual a Bíblia fala, mas faz você pensar o quão próximos podemos estar [disso]”.

Franklin Graham não se opõe à vacinação e acredita que ser vacinado é “importante e ajuda a salvar vidas”, mas ponderou que líderes políticos usaram a pandemia de coronavírus “como uma desculpa para exercer mais e mais controle”, uma vez que “muitos líderes mundiais ainda estão usando a covid para bloquear seus países”.

“Os cristãos ao redor do mundo estão se perguntando se a covid-19 está sendo usada como uma forma de condicionar a população mundial a aceitar uma marca como esta, seja qual for a forma que possa assumir”, acrescentou Graham.

“Se um chip escaneável sob a pele pode conter informações sobre a vacina, adicionar outras informações pessoais, dados financeiros podem estar a um passo de distância. Isso pode parecer assustador; mas as pessoas que colocaram sua fé em Deus e em Seu Filho, Jesus Cristo, não precisam ter medo. Não devemos viver com medo. Deus nos disse o que estava por vir em Sua Palavra. Certifique-se de que seu nome esteja escrito no Livro da Vida do Cordeiro, arrependendo-se de seus pecados e colocando sua fé e confiança em Jesus Cristo”, aconselhou.